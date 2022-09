Ce se întâmplă cu un camion rusesc ce transportă 200 de mine după ce trece peste o mină (VIDEO)

Noi înregistrări video surprind impasul armatei ruse în Ucraina. În imaginile virale pe rețelele de socializare, un vehicul rusesc care transporta 200 de mine antitanc explodează după ce a trecut la rândul său peste o mină.

Mai multe înregistrări video apărute pe platformele social media în ultimele luni au surprins momente adesea greu de înțeles în care tancuri sau vehicule blindate rusești trec peste mine și explodează spectaculos, deși pericolul pare evident.

Într-o astfel de filmare apărută la jumătatea lunii august un vehicul de luptă al infanteriei de tip BMP poate fi văzut trecând peste o mină în timp ce încearcă să treacă în trombă printre alte două blindate scoase din acțiune.

Soldații ruși aflați pe vehiculul blindat sar rapid de pe acesta după explozie, doi căzând imediat după la pământ deși nu este clar dacă au fost răniți sau au încercat să se adăpostească.

Prestația militară a Rusiei în Ucraina că exercițiile sale militare strategice au eșuat în a susține capacitatea armatei ruse de a efectua operațiuni pe scară largă, spune Ministerul britanic al apărării în cel mai recent raport al său despre războiul lansat de Vladimir Putin.

Cu această ocazie, Londra a precizat că în sudul Ucrainei se dau în continuare lupte grele.

„Lupte grele continuă în sudul Ucrainei, inclusiv bombardamente în districtul Enerhodar, în apropiere de Centrala Nucleară Zaporojia ocupată de ruși”, susține Ministerul britanic al apărării.

: As claimed, A Russian vehicle carrying 200 TM-62 AT mines ran over a Ukrainian mine in the vicinity of , and was totally destroyed.

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons)