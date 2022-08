Ceartă și insulte între ruși, după ce ucrainenii au distrus cartierul general din Donbas al ”Wagner” / Sediul mercenarilor, bombardat după ce un jurnalist rus a publicat fotografii cu adresa exactă (VIDEO, FOTO)

Forțele ucrainene au reușit să distrugă cartierul general din Donbas al din Wagner, o companie militară privată considerată armata personală a lui Vladimir Putin. S-a întâmplat după ce un jurnalist rus a dezvăluit din greșeală locul în care se afla baza de comandă.

⚡️HIMARS hit a Wagner mercenaries base in Popasna on occupied territories.

Wagner group is a private „army” of Putin, responsible for atrocities all over the world, including 🇺🇦.

It seems that the location was found out from 📷 made by 🇷🇺 propagandist.

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en)