Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu a făcut un comentariu acid despre întâlnirea dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin.
CTP îi compară pe cei doi cu dioscurii din Antichitate, Castor și Pollux, uniți printr-o legătură puternică, și spune că omenirea s-a întors în trecut.
„Întoarcerea în văgăună
După 6.000 de ani de civilizații, omenirea s-a întors, mulțumită lui Trump și dioscurului său „Vladimir”, la Principiul Văgăunii, temelie acum a politicii internaționale powered by panarama Trump: „Dreptate are cine are măciuca mai mare”, a transmis Cristian Tudor Popescu.
Donald Trump a declarat că viitorul negocierilor pentru încetarea focului depinde în mare parte de președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
După întâlnirea din Alaska cu Vladimir Putin, liderul american a subliniat că urmează să fie organizată o întâlnire trilaterală, dar fără să ofere detalii privind punctele rămase în dispută, relatează CNN.
Summitul de la Anchorage, Alaska, între președintele Statelor Unite, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin, nu a dus la un acord imediat în legătură cu războiul din Ucraina.
Totuși, Trump a afirmat, într-un interviu pentru Fox News, că întâlnirea a fost „un succes total”, subliniind că relația cu Putin a fost „excelentă”.
„Acum chiar depinde de președintele Zelenski să finalizeze acest lucru. Ei vor organiza acum o întâlnire între președintele Zelenski, președintele Putin și, probabil, și cu mine” a afirmat Trump în interviul difuzat pentru Fox News, citat de CNN.