Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu a făcut un comentariu acid despre întâlnirea dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin.

Ce spune Cristian Tudor Popescu despre summitul din Aleska

Întâlnirea Trump-Putin, fără acord

CTP îi compară pe cei doi cu dioscurii din Antichitate, Castor și Pollux, uniți printr-o legătură puternică, și spune că omenirea s-a întors în trecut.

„Întoarcerea în văgăună

După 6.000 de ani de civilizații, omenirea s-a întors, mulțumită lui Trump și dioscurului său „Vladimir”, la Principiul Văgăunii, temelie acum a politicii internaționale powered by panarama Trump: „Dreptate are cine are măciuca mai mare”, a transmis Cristian Tudor Popescu.

Donald Trump a declarat că viitorul negocierilor pentru încetarea focului depinde în mare parte de președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

După întâlnirea din Alaska cu Vladimir Putin, liderul american a subliniat că urmează să fie organizată o întâlnire trilaterală, dar fără să ofere detalii privind punctele rămase în dispută, relatează .

Summitul de la Anchorage, Alaska, între președintele Statelor Unite, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin, nu a dus la un acord imediat în legătură cu războiul din Ucraina.

Totuși, Trump a afirmat, într-un interviu pentru Fox News, că întâlnirea a fost „un succes total”, subliniind că relația cu Putin a fost „excelentă”.

„Acum chiar depinde de președintele Zelenski să finalizeze acest lucru. Ei vor organiza acum o întâlnire între președintele Zelenski, președintele și, probabil, și cu mine” a afirmat Trump în interviul difuzat pentru Fox News, citat de CNN.