B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Cristian Tudor Popescu, comentariu acid despre legătura dintre Trump și Putin: „Omenirea s-a întors în văgăună”

Cristian Tudor Popescu, comentariu acid despre legătura dintre Trump și Putin: „Omenirea s-a întors în văgăună”

George Lupu
17 aug. 2025, 17:11
Cristian Tudor Popescu, comentariu acid despre legătura dintre Trump și Putin: Omenirea s-a întors în văgăună
Foto: Hepta/MMA / Vlad Stan.

Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu a făcut un comentariu acid despre întâlnirea dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin.

Cuprins

  • Ce spune Cristian Tudor Popescu despre summitul din Aleska
  • Întâlnirea Trump-Putin, fără acord

Ce spune Cristian Tudor Popescu despre summitul din Aleska

CTP îi compară pe cei doi cu dioscurii din Antichitate, Castor și Pollux, uniți printr-o legătură puternică, și spune că omenirea s-a întors în trecut.

„Întoarcerea în văgăună

După 6.000 de ani de civilizații, omenirea s-a întors, mulțumită lui Trump și dioscurului său „Vladimir”, la Principiul Văgăunii, temelie acum a politicii internaționale powered by panarama Trump: „Dreptate are cine are măciuca mai mare”, a transmis Cristian Tudor Popescu.

Donald Trump a declarat că viitorul negocierilor pentru încetarea focului depinde în mare parte de președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Întâlnirea Trump-Putin, fără acord

După întâlnirea din Alaska cu Vladimir Putin, liderul american a subliniat că urmează să fie organizată o întâlnire trilaterală, dar fără să ofere detalii privind punctele rămase în dispută, relatează CNN.

Summitul de la Anchorage, Alaska, între președintele Statelor Unite, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin, nu a dus la un acord imediat în legătură cu războiul din Ucraina.

Totuși, Trump a afirmat, într-un interviu pentru Fox News, că întâlnirea a fost „un succes total”, subliniind că relația cu Putin a fost „excelentă”.

„Acum chiar depinde de președintele Zelenski să finalizeze acest lucru. Ei vor organiza acum o întâlnire între președintele Zelenski, președintele Putin și, probabil, și cu mine” a afirmat Trump în interviul difuzat pentru Fox News, citat de CNN.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ce a pățit o femeie din Anglia după ce și-a spart un coș de pe față: „Am crezut că e doar un coș, dar m-a trimis de urgență la spital”
Externe
Ce a pățit o femeie din Anglia după ce și-a spart un coș de pe față: „Am crezut că e doar un coș, dar m-a trimis de urgență la spital”
„Am lăsat California pentru Spania și viața noastră s-a schimbat complet”. Mărturia unei femei care a lăsat America pentru Europa
Externe
„Am lăsat California pentru Spania și viața noastră s-a schimbat complet”. Mărturia unei femei care a lăsat America pentru Europa
Zelenski merge la Casa Albă alături de cei mai mari lideri din Europa. Aceștia se unesc pentru a sprijini Ucraina
Externe
Zelenski merge la Casa Albă alături de cei mai mari lideri din Europa. Aceștia se unesc pentru a sprijini Ucraina
Tragedie pe litoralul Greciei. Un român de 48 de ani a murit după ce ar fi căzut de pe un dig în mare
Externe
Tragedie pe litoralul Greciei. Un român de 48 de ani a murit după ce ar fi căzut de pe un dig în mare
Zelenski avertizează că Rusia nu dă niciun semn pentru pace. Coaliția de Voință se reunește pentru a sprijini Ucraina
Externe
Zelenski avertizează că Rusia nu dă niciun semn pentru pace. Coaliția de Voință se reunește pentru a sprijini Ucraina
Chatbotul care rupe căsnicii. Un bărbat de 75 de ani din China a vrut să divorțeze de soție pentru o iubită AI
Externe
Chatbotul care rupe căsnicii. Un bărbat de 75 de ani din China a vrut să divorțeze de soție pentru o iubită AI
Leonardo DiCaprio stârnește teorii bizare. De ce anume este „acuzat” actorul
Externe
Leonardo DiCaprio stârnește teorii bizare. De ce anume este „acuzat” actorul
Europa își schimbă planurile pentru întâlnirea lui Zelenski cu Trump la Washingthon. Cine îl însoțeste pe liderul de la Kiev în cadrul discuțiilor
Externe
Europa își schimbă planurile pentru întâlnirea lui Zelenski cu Trump la Washingthon. Cine îl însoțeste pe liderul de la Kiev în cadrul discuțiilor
Donald Trump le-a spus liderilor europeni că Vladimir Putin vrea întreaga regiune Donbas în schimbul sfârșitului războiului / Putin solicită ca Ucraina să își reducă semnificativ armata și să devină un stat neutru
Externe
Donald Trump le-a spus liderilor europeni că Vladimir Putin vrea întreaga regiune Donbas în schimbul sfârșitului războiului / Putin solicită ca Ucraina să își reducă semnificativ armata și să devină un stat neutru
Cancelarul Merz propune ca viitoarea întâlnire Putin – Zelenski să aibă loc în Europa
Externe
Cancelarul Merz propune ca viitoarea întâlnire Putin – Zelenski să aibă loc în Europa
Ultima oră
16:43 - Metoda îmbrățișării: Un bărbat din Suceava a căzut pradă unei noi metode de furt / A crezut că e o îmbrățișare caldă, dar a rămas fără telefon
16:04 - Manifestul lui Gigi Nețoiu pentru București: „Bucureștiul are nevoie de un gospodar adevărat”
15:55 - Ce a pățit o femeie din Anglia după ce și-a spart un coș de pe față: „Am crezut că e doar un coș, dar m-a trimis de urgență la spital”
15:24 - Zi plină pentru salvamontiștii brașoveni. Președintele Nicușor Dan a vizitat baza Salvamont pe Valea Sâmbetei
14:59 - „Am lăsat California pentru Spania și viața noastră s-a schimbat complet”. Mărturia unei femei care a lăsat America pentru Europa
14:17 - Zelenski merge la Casa Albă alături de cei mai mari lideri din Europa. Aceștia se unesc pentru a sprijini Ucraina
13:50 - Cutremur resimțit în Vrancea! Seismul a avut magnitudinea de 3,3 pe scara Richter
13:32 - Tragedie pe litoralul Greciei. Un român de 48 de ani a murit după ce ar fi căzut de pe un dig în mare
13:06 - România vrea să fie parte din dialogul pentru pace. Ionuț Stroe critică absența de la consultările internaționale
12:31 - Țigări de contrabandă în valoare de peste 100.000 de lei, descoperite la Giurgiu. Poliția de Frontieră intervine în urma unui control de rutină