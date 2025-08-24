În cadrul unui congres de partid, Friedrich Merz a vorbit despre eforturile care au fost depuse pentru stabilirea păcii în Ucraina și despre rezultatele obținute. Cancelarul german a comparat terminarea războiului cu un drum de 10 kilometri, iar progresul făcut până acum cu „200 de metri” străbătuți din acest drum.

Cuprins:

Ce a spus Friedrich Merz despre un acord de pace în Ucraina Declarațiile din ultima perioadă despre o întâlnire Putin-Zelenski

Ce a spus Friedrich Merz despre un acord de pace în Ucraina

Friedrich Merz se arată reticent în a oferi pronosticuri despre viitorul apropiat al Ucrainei. Deși este de părere că negocierile și eforturile de stabilire a păcii funcționează, progresul este unul extrem de lent și anevoios.

„Da, am făcut primii paşi. Dar, ca să mă exprim figurativ, suntem la o distanţă de 10 kilometri şi am parcurs, poate, primii 200 de metri, nu mai mult. Dar, în orice caz, ne îndreptăm în direcţia corectă”, a declarat Merz la un congres al partidului Uniunea Creştin-Democrată (CDU) din , potrivit kyivindependent.com, citat de .

Merz a precizat și că poziţia Rusiei continuă să îngreuneze înaintarea procesului de obținere a unui acord de pace.

„Conducerea Germaniei şi a Uniunii Europene nu a depus încă mai multe eforturi diplomatice decât în ultimele trei săptămâni”, a spus Merz, subliniind faptul că s-au înregistrat progrese în trecut.

Declarațiile din ultima perioadă despre o întâlnire Putin-Zelenski

Pe 19 august, Merz a ieșit public și a spus că, în timpul unei discuții dintre și Putin, liderul de la Kremlin s-a arătat de acord să participe la o întâlnire cu Zelenski. La acel moment se credea că întrevederea va avea loc în următoarele două săptămâni.

„Preşedintele american a discutat cu preşedintele rus şi au convenit că va avea loc o întâlnire între preşedintele rus şi preşedintele ucrainean în următoarele două săptămâni”, a spus Merz.

Trump, care și-a intensificat eforturile de a aduce pacea în Ucraina, a declarat că intenţionează să găzduiască o întâlnire bilaterală între Zelenski şi Putin, iar mai apoi să organizeze o întâlnire trilaterală, între cei doi lideri ai țărilor aflate în război și el.

Zelenski a declarat pe 18 august că va discuta direct cu Putin despre teritoriu în cadrul unor potenţiale negocieri de pace.