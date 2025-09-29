Megan Meadows, în vârstă de 24 de ani, abia absolvise programul de master când un diagnostic crunt i-a dat toate planurile peste cap. Totul a început de la un simptom pe care tânăra a fost cât pe ce să-l ignore.

Ce i-a trezit semne de întrebare lui Megan în legătură cu sănătatea ei

Megan a început să-și pună semne de întrebare în legătură cu starea ei de sănătate atunci când, după ce a mers la baie, a observat urme de sânge în scaunul ei. Fiind urme slabe, tânăra a considerat că nu are de ce să se îngrijoreze. Însă, povestind unor prieteni ce a observat, a fost îndemnată să meargă la un control.

Inițial, tânăra care locuiește în partea de sud a , a presupus că este vorba de hemoroizi, stres, sau ceva în neregulă cu dieta ei.

De asemenea, un medic i-a spus că este puțin probabil să se confrunte cu probleme de sănătate grave, având în vedere vârsta sa. Chiar și testele inițiale au arătat că organismul lui Megan funcționa în parametrii normali, cu mici excepții. Aceasta avea o ușoară deficiență de fier, iar peretele intestinal era puțin îngroșat, un posibil efect al deshidratării sau a lipsei de fibre.

Deși totul părea în regulă, Megan a programat o colonoscopie.

„M-am simțit atât de jenată pentru că, evident, eram bine. Era cât pe ce să-mi anulez programarea”, a povestit Megan pentru .

Ce a descoperit după testul de colon

Însă, ce a descoperit după ce și-a făcut colonoscopia a depășit cu mult așteptările ei sau ale apropiaților. Medicii au constatat că tânăra avea pe colon o tumoare de mărimea unei nuci, iar o biopsie ulterioară a arătat că tumoarea era malignă, deci avea cancer. A urmat o serie de teste ulterioare, care au arătat că cancerul se răspândise la ganglionii limfatici din jur. Boala de care suferea Megan era deja în stadiul 3.

„Când m-am trezit, au rugat-o pe mama să vină să mă ia, ca să putem fi cu toții în cameră cu doctorul”, a povestit tânăra. „A fost dificil de procesat”.

Diagnosticul pe care l-a primit a șocat-o pe Megan. De atunci, tânăra a decis să-și împărtășească experiența pe , povestind la peste 2 milioane de telespectatori despre boala de care suferă și avertizând că afecțiunea apare la tot mai multe persoane tinere. Speră că astfel ar putea încuraja și alți tineri să-și facă un control, chiar dacă ei ai impresia că totul este în regulă.

„Dacă aș fi știut că atât de mulți tineri sunt diagnosticați cu cancer de colon, aș fi luat simptomul mai în serios”, a mărturisit Megan.

Decizia neașteptată pe care a trebuit să o ia Megan înainte de a începe tratamentul pentru cancer

Megan crede că a avut noroc să fie asigurată medical prin intermediul părinților ei, ceea ce i-a acoperit o parte din costurile tratamentului, inclusiv operația și chimioterapia.

Întrucât chimioterapia și operația pot afecta fertilitatea, tânăra a trebuit să decidă înainte de a începe tratamentul dacă își dorește să aibă copii. Pentru că își dorește pe viitor acest lucru, Megan a trecut printr-o procedură de conservare a fertilității, care a costat-o aproximativ 10.000 de dolari.

Ea își dorea această opțiune, ceea ce însemna să urmeze un tratament costisitor de conservare a fertilității. Costul suportat de client a fost de aproximativ 10.000 de dolari, inclusiv procedura de recoltare a ovulelor și medicamentele necesare.

„Totul este atât de suprarealist. Am trecut de la a fi o tânără normală de 24 de ani la a fi nevoită să planific ceva la care nici măcar nu m-am gândit ani de zile”, a spus ea.

Cum face față Megan acestei perioade dificile

Megan traversează această experiență cu ajutorul familiei, prietenilor și iubitului. De asemenea, a adoptat un cățeluș de la un adăpost local, pentru sprijin emoțional.

„Dacă nu l-aș fi avut, ar fi zile în care nu aș fi ieșit din casă”, a mărturisit tânăra, vorbind despre animăluțul adoptat.

Megan a spus că, pentru a face față ședințelor lungi de chimioterapie, are o listă lungă de cărți pe care vrea să le citească și speră să învețe noi hobby-uri, cum ar fi croșetatul.

„Chimioterapia cu siguranță îți pune amprenta, mental și fizic. Și este greu să știi că nu este 100% sigur că boala nu se va întoarce”, a spus Megan.