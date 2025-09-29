B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » O tânăra de 24 de ani a fost diagnosticată cu o boală gravă, după ce un simptom banal a determinat-o să-și facă un control

O tânăra de 24 de ani a fost diagnosticată cu o boală gravă, după ce un simptom banal a determinat-o să-și facă un control

B1.ro
29 sept. 2025, 20:00
O tânăra de 24 de ani a fost diagnosticată cu o boală gravă, după ce un simptom banal a determinat-o să-și facă un control
Sursa Foto: Freepik

Megan Meadows, în vârstă de 24 de ani, abia absolvise programul de master când un diagnostic crunt i-a dat toate planurile peste cap. Totul a început de la un simptom pe care tânăra a fost cât pe ce să-l ignore.

Ce i-a trezit semne de întrebare lui Megan în legătură cu sănătatea ei

Megan a început să-și pună semne de întrebare în legătură cu starea ei de sănătate atunci când, după ce a mers la baie, a observat urme de sânge în scaunul ei. Fiind urme slabe, tânăra a considerat că nu are de ce să se îngrijoreze. Însă, povestind unor prieteni ce a observat, a fost îndemnată să meargă la un control.

Inițial, tânăra care locuiește în partea de sud a Californiei, a presupus că este vorba de hemoroizi, stres, sau ceva în neregulă cu dieta ei.

De asemenea, un medic i-a spus că este puțin probabil să se confrunte cu probleme de sănătate grave, având în vedere vârsta sa. Chiar și testele inițiale au arătat că organismul lui Megan funcționa în parametrii normali, cu mici excepții. Aceasta avea o ușoară deficiență de fier, iar peretele intestinal era puțin îngroșat, un posibil efect al deshidratării sau a lipsei de fibre.

Deși totul părea în regulă, Megan a programat o colonoscopie.

„M-am simțit atât de jenată pentru că, evident, eram bine. Era cât pe ce să-mi anulez programarea”, a povestit Megan pentru Business Insider.

Ce a descoperit după testul de colon

Însă, ce a descoperit după ce și-a făcut colonoscopia a depășit cu mult așteptările ei sau ale apropiaților. Medicii au constatat că tânăra avea pe colon o tumoare de mărimea unei nuci, iar o biopsie ulterioară a arătat că tumoarea era malignă, deci avea cancer. A urmat o serie de teste ulterioare, care au arătat că cancerul se răspândise la ganglionii limfatici din jur. Boala de care suferea Megan era deja în stadiul 3.

„Când m-am trezit, au rugat-o pe mama să vină să mă ia, ca să putem fi cu toții în cameră cu doctorul”, a povestit tânăra. „A fost dificil de procesat”.

Diagnosticul pe care l-a primit a șocat-o pe Megan. De atunci, tânăra a decis să-și împărtășească experiența pe TikTok, povestind la peste 2 milioane de telespectatori despre boala de care suferă  și avertizând că afecțiunea apare la tot mai multe persoane tinere. Speră că astfel ar putea încuraja și alți tineri să-și facă un control, chiar dacă ei ai impresia că totul este în regulă.

„Dacă aș fi știut că atât de mulți tineri sunt diagnosticați cu cancer de colon, aș fi luat simptomul mai în serios”, a mărturisit Megan.

Decizia neașteptată pe care a trebuit să o ia Megan înainte de a începe tratamentul pentru cancer

Megan crede că a avut noroc să fie asigurată medical prin intermediul părinților ei, ceea ce i-a acoperit o parte din costurile tratamentului, inclusiv operația și chimioterapia.

Întrucât chimioterapia și operația pot afecta fertilitatea, tânăra a trebuit să decidă înainte de a începe tratamentul dacă își dorește să aibă copii. Pentru că își dorește pe viitor acest lucru, Megan a trecut printr-o procedură de conservare a fertilității, care a costat-o aproximativ 10.000 de dolari.

Ea își dorea această opțiune, ceea ce însemna să urmeze un tratament costisitor de conservare a fertilității. Costul suportat de client a fost de aproximativ 10.000 de dolari, inclusiv procedura de recoltare a ovulelor și medicamentele necesare.

„Totul este atât de suprarealist. Am trecut de la a fi o tânără normală de 24 de ani la a fi nevoită să planific ceva la care nici măcar nu m-am gândit ani de zile”, a spus ea.

Cum face față Megan acestei perioade dificile

Megan traversează această experiență cu ajutorul familiei, prietenilor și iubitului. De asemenea, a adoptat un cățeluș de la un adăpost local, pentru sprijin emoțional.

„Dacă nu l-aș fi avut, ar fi zile în care nu aș fi ieșit din casă”, a mărturisit tânăra, vorbind despre animăluțul adoptat.

Megan a spus că, pentru a face față ședințelor lungi de chimioterapie, are o listă lungă de cărți pe care vrea să le citească și speră să învețe noi hobby-uri, cum ar fi croșetatul.

„Chimioterapia cu siguranță îți pune amprenta, mental și fizic. Și este greu să știi că nu este 100% sigur că boala nu se va întoarce”, a spus Megan.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Nepoata lui Donald Trump și-a lansat propriul brand de haine. Cât costă un hanorac din colecția creată de Kai  
Externe
Nepoata lui Donald Trump și-a lansat propriul brand de haine. Cât costă un hanorac din colecția creată de Kai  
Alegeri parlamentare în Republica Moldova. Igor Dodon nu recunoaște victoria PAS
Externe
Alegeri parlamentare în Republica Moldova. Igor Dodon nu recunoaște victoria PAS
Emmanuel Macron, mesaj în limba română pentru moldoveni: „Franța este alături de Republica Moldova”
Externe
Emmanuel Macron, mesaj în limba română pentru moldoveni: „Franța este alături de Republica Moldova”
Bali dezamăgește turiștii de pe Instagram. Realitatea dură din paradisul tropical (VIDEO)
Externe
Bali dezamăgește turiștii de pe Instagram. Realitatea dură din paradisul tropical (VIDEO)
Un copil a aruncat o sticlă cu un mesaj în mare. Opt luni mai târziu, a primit un răspuns. Iată ce scria pe biletul anonim
Externe
Un copil a aruncat o sticlă cu un mesaj în mare. Opt luni mai târziu, a primit un răspuns. Iată ce scria pe biletul anonim
Trump și Netanyahu se vor întâlni luni. Liderul american: „Toată lumea este gata pentru ceva special, o premieră”
Externe
Trump și Netanyahu se vor întâlni luni. Liderul american: „Toată lumea este gata pentru ceva special, o premieră”
Michigan: atac armat la o biserică mormonă. Cel puțin 4 persoane au murit, iar alte 8 au fost rănite
Externe
Michigan: atac armat la o biserică mormonă. Cel puțin 4 persoane au murit, iar alte 8 au fost rănite
Maia Sandu: ”Rugăm răbdare și calm pentru a urmări procesul electoral în continuare, în afara țării”
Externe
Maia Sandu: ”Rugăm răbdare și calm pentru a urmări procesul electoral în continuare, în afara țării”
Rezultate alegeri parlamentare 2025 în Republica Moldova: PAS, în față cu 44,5%, iar Blocul Patriotic a obținut 27,8% în urma numărării a 81% din procesele verbale
Externe
Rezultate alegeri parlamentare 2025 în Republica Moldova: PAS, în față cu 44,5%, iar Blocul Patriotic a obținut 27,8% în urma numărării a 81% din procesele verbale
Igor Dodon anunță că va organiza proteste: ”Guvernarea PAS este în panică, nu se așteptau la astfel de rezultate”
Externe
Igor Dodon anunță că va organiza proteste: ”Guvernarea PAS este în panică, nu se așteptau la astfel de rezultate”
Ultima oră
20:32 - China schimbă legea. Noi reguli pentru exportul mașinilor electrice. Ce probleme aduce această decizie
19:59 - Un român a ieșit la pensie cu 13 ani mai devreme. Cum a reușit acest lucru
19:54 - Moment istoric în Cluj-Napoca: Academia Națională de Muzică are un sediu nou. Construcții Erbașu: „Academia are cea mai mare sală de concerte construită în România după 1989” (FOTO)
19:31 - Rugăciunea pe care trebuie să o rostești azi, de Sfântul Chiriac Sihastrul, „vindecător puternic al bolnavilor și mângâietor blând al celor întristați”
19:16 - Specialiștii Salvamont cer prudență pe traseele montane. Ce recomandări de siguranță trebuie să respecte turiștii
19:15 - Cum s-a apucat de slăbit Cătălin Scărlătescu: „Eu eram mai grăsuț. Aveam 148 de kilograme”
19:14 - Daniel David avertizează: „2025 este probabil cel mai dificil și periculos an după Revoluție”
18:57 - Horațiu Potra, arestat la Dubai. Ce a transmis Ministerul Justiției
18:27 - Victor Becali, dezvăluiri din perioada pușcăriei: „Mulţi au încercat să se sinucidă. Eu am învățat multe din experiența asta”
18:24 - Profețiile lui Arsenie Boca. Ce a prezis despre viitorul României și ce s-a adeverit, până acum