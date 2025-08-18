Un jurnalist american a acceptat intenționat o ofertă de muncă primită prin SMS, doar pentru a afla că în spatele acesteia se afla o întreagă grupare de oameni care aplicau o serie de escrocherii de tip „scam”.

Află cum a descoperit acesta grupul infracțional și cum au păgubit escrocii sute de milioane de dolari.

Cuprins:

Cum a început toată povestea.

Munca „perfectă” din spatele câștigului

Ce spun autoritățile despre astfel de cazuri

Potrivit revistei , un jurnalist de 32 de ani, Alex Sammon, a ales să facă un experiment pentru publicația Slate. În loc să ignore și să șteargă un mesaj suspect, cum fac majoritatea oamenilor, a ales să răspundă acestuia, iar mai apoi a fost contactat de un „angajator” care îi propunea un „job de vis”, ce presupune testarea de produse.

În scurt timp, bărbatul a fost pus în legătură cu o femeie care s-a prezentat drept Cathy, reprezentantă a unei companii numite „Interleave”. Scopul era să lucreze la „promovarea melodiilor” prin creșterea numărului de redări.

Cathy i-a explicat: „Inteligența artificială nu poate face asta, doar oamenii reali pot participa. Tot ce trebuie să facem este să-ți creăm un cont personal pe platforma Interleave, să folosim informațiile noastre reale și să creăm înregistrări de redări reale”, potrivit sursei citate.

Sammon a urmat instrucțiunile primite pe WhatsApp. S-a logat pe un site, a făcut capturi de ecran, sarcini repetitive și chiar achiziții de Bitcoin pentru a menține un sold minim în cont.

După „training”, Cathy l-a încurajat cu mesaje scurte: „E simplu, nu-i așa”, potrivit sursei citate.

Deși jurnalistul a observat „câștiguri” mari în cont, acestea nu au putut fi niciodată retrase. În final, a pierdut sub 100 de , dar a descoperit cum sunt convinși oamenii să investească sume mari în speranța unui rapid.

El a comentat ironic experiența: „Aș dori să le mulțumesc lui Cathy și Serviciului Clienți pentru tot timpul și efortul depus în a mă face cel mai bun angajat potențial al unei ferme de clicuri false. E adevărat ce se spune; relațiile sunt cu adevărat cea mai bună parte a economiei internaționale de înșelăciune digitală”, a mai spus acesta potrivit sursei citate.

Într-o notă serioasă, Sammon a adăugat: „Cred că această intersecție bizară a atitudinilor legate de muncă, noilor tehnologii digitale, lipsei generale a unui cadru legislativ și a muncii social inutile spune ceva foarte adevărat despre zilele noastre”

Ce spun autoritățile despre astfel de cazuri

Conform Comisiei Federale pentru Comerț, în 2024, americanii au pierdut 470 de milioane de dolari din cauza mesajelor frauduloase, de cinci ori mai mult decât în 2020.

Fraudele de tip „job-ul ideal”, cum ar fi cea investigată de Sammon, implică sarcini simple: clickuri, redări, interacțiuni ușoare, dar ascund mecanisme prin care oamenii sunt determinați să depună bani într-un cont fals.

FTC avertizează: „Indiferent de ce spune sistemul că ai câștigat, nu ai câștigat. Acei bani nu sunt reali. Și dacă depui bani, nu îi vei mai recupera”

Numărul victimelor a crescut dramatic! La 20.000 de rapoarte doar în primele șase luni din 2024, comparativ cu 5.000 în întreg anul 2023.