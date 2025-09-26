B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Cum arată casa construită de un tânăr de 23 de ani: A cheltuit doar 3.000 de euro și a folosit tot ce găsit în mijlocul pădurii (VIDEO)

Cum arată casa construită de un tânăr de 23 de ani: A cheltuit doar 3.000 de euro și a folosit tot ce găsit în mijlocul pădurii (VIDEO)

Ana Maria
26 sept. 2025, 16:08
Cum arată casa construită de un tânăr de 23 de ani: A cheltuit doar 3.000 de euro și a folosit tot ce găsit în mijlocul pădurii (VIDEO)
Sursa foto: Captura video Youtube / @ Bjorn Brenton
Cuprins
  1. Cât l-a costat pe Bjorn Brenton să își construiască singur casa
  2. Ce trucuri a folosit Bjorn Brenton pentru a reduce costurile
  3. Cum va arăta viața lui Bjorn Brenton în noua casă
  4. De ce a ales să construiască o casă în Ucraina

Nimic nu se compară cu un lucru făcut cu propriile tale mâini. Așa s-a gândit și un tânăr de 23 de ani, înainte să se apuce să-și construiască o casă sau, mai bine zis, o căbănuță, însă, nu așa oricum. El a decis să folosească la căsuța lui tot ce găsește prin pădure, pentru a cheltui cât mai puțin.

Bjorn Brenton, un YouTuber de 23 de ani din Suedia, a decis să își împlinească visul de a trăi aproape de natură. A cumpărat un teren în mediul rural din Ucraina și a început construcția unei locuințe cu un buget extrem de redus. Tot procesul a fost documentat pe canalul său de YouTube, unde este urmărit de aproape 300.000 de abonați. Unele clipuri au adunat chiar milioane de vizualizări, semn că proiectul a atras atenția publicului din întreaga lume.

Cât l-a costat pe Bjorn Brenton să își construiască singur casa

YouTuberul de 23 de ani și-a construit singur o casă cu aproximativ 3.000 de euro. În prima fază, Bjorn a ridicat o colibă simplă folosind materiale găsite în zonă, pentru a avea un adăpost temporar în timpul lucrărilor. Ulterior, a trecut la construcția propriu-zisă a casei, fiind obligat de „microbuget” să caute soluții creative și ieftine.

Ce trucuri a folosit Bjorn Brenton pentru a reduce costurile

Pentru a păstra cheltuielile cât mai mici, Bjorn a folosit mușchi vegetal ca izolație între grinzi, o soluție naturală și eficientă. Totuși, cea mai mare investiție a fost acoperișul, care a necesitat atât materiale pentru învelitoare, cât și izolație corespunzătoare. Construcția nu a fost deloc ușor de realizat. Fiecare grindă a trebuit ridicată, marcată, prelucrată și repoziționată, ceea ce a însemnat un efort fizic și mental intens, potrivit Antena 3 CNN.

Cum va arăta viața lui Bjorn Brenton în noua casă

Tânărul plănuiește să se mute în curând în locuință, după ce finalizează amenajările interioare de bază. În paralel, a construit deja o saună, extrem de eficientă pentru a face față frigului din zonă. Pe termen lung, visul lui Bjorn este să își creeze o mică fermă cu animale și sere, unde să trăiască alături de familia sa în armonie cu natura.

De-a lungul întregului proiect, Bjorn a fost însoțit de câinele său, Joy, care a devenit o adevărată mascotă pentru comunitatea online. Prezența lui Joy a adus un plus de emoție și autenticitate clipurilor, făcând ca întreaga experiență să fie și mai apreciată de public.

De ce a ales să construiască o casă în Ucraina

Construirea unei case de unul singur nu este chiar o misiune ușoară, însă nu este nici o premieră. În ultimii ani, fenomenul „do it yourself” (DIY) a luat amploare, mai ales în rândul tinerilor care își doresc să fie independenți și să trăiască mai aproape de natură. Pe platforme precum YouTube, TikTok sau Instagram, există o adevărată comunitate de pasionați care împărtășesc idei, tehnici și soluții creative pentru locuințe sustenabile și accesibile. Bjorn Brenton se înscrie perfect în această tendință, mai ales că a reușit să își documenteze fiecare pas, transformând procesul de construcție într-o adevărată serie urmărită de sute de mii de oameni.

Contextul economic global și prețurile tot mai mari din piața imobiliară îi determină pe mulți tineri să caute alternative. În Suedia, de unde provine Bjorn, dar și în alte țări europene, achiziția unei locuințe presupune investiții de zeci sau chiar sute de mii de euro, ceea ce face ca un proiect cu doar 3.000 de euro să fie spectaculos.

Alegerea Ucrainei, o țară aflată încă în reconstrucție și unde costurile pentru terenuri și materiale sunt mai reduse, i-a permis să își ducă visul la bun sfârșit.

Proiectul lui Bjorn nu este doar despre o casă construită cu bani puțini, ci și despre stil de viață. Succesul canalului său arată că publicul este tot mai interesat de povești autentice, cu oameni care aleg să trăiască diferit față de ceilalți.

