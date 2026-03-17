Cum se comportă Prințul William cu Kate Middleton când nu îi vede nimeni. Detaliul care i-a surprins pe toți

Ana Beatrice
17 mart. 2026, 13:44
Sursă Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Cum sunt, de fapt, William și Kate dincolo de camerele de filmat
  2. Ce gesturi i-au făcut pe William și Kate să cucerească din nou pe toată lumea

Prințul William și Kate Middleton au atras din nou atenția prin naturalețea și apropierea lor față de oameni. Cei doi au efectuat o vizită specială la stația de salvamari RNLI Tower din Londra. Departe de formalitățile rigide, au creat o atmosferă relaxată și prietenoasă. Au venit cu prăjituri pentru echipaj și au stat de vorbă cu salvamarii într-un cadru degajat. Întâlnirea a fost marcată de zâmbete, glume și o energie pozitivă care i-a cucerit pe toți cei prezenți.

Cum sunt, de fapt, William și Kate dincolo de camerele de filmat

Curiozitatea publicului legată de viața reală a membrilor familiei regale își găsește, uneori, răspunsuri sincere și neașteptate. Sydney Horsted, oficial implicat în activitatea RNLI, a confirmat ceea ce mulți doar intuiau. Într-un interviu pentru revista HELLO!, aceasta a vorbit despre Prințul William și Kate Middleton dincolo de aparițiile oficiale. Potrivit ei, cei doi sunt exact așa cum par în public. Sunt calzi, autentici și cu un interes real față de oamenii din jur.

Pe 12 martie 2026, au vizitat stația RNLI pentru a înțelege mai bine munca salvatorilor de pe Tamisa. Au fost implicați în fiecare activitate, fără urmă de formalism. Au urcat la bordul unei bărci de salvare E-class alături de voluntari. Pe tot parcursul experienței au râs și au glumit, creând o atmosferă relaxată. Mai târziu, au adus echipei mici delicii de la Borough Market. S-au implicat în activități simple, precum prepararea cafelei și tăierea brânzei.

Un moment simpatic a fost când William a refuzat politicos cafeaua pregătită de Kate, deoarece nu era decofeinizată. Sydney i-a descris ca fiind „un cuplu normal, foarte fericit”, impresionată de naturalețea lor. Aflată chiar la bordul unei bărci mai mici, aceasta a remarcat cât de relaxați erau, zâmbind constant și bucurându-se de fiecare moment.

Ce gesturi i-au făcut pe William și Kate să cucerească din nou pe toată lumea

Momentele cele mai reușite ale vizitei s-au desfășurat în a doua parte a zilei. Prințul William și Kate Middleton au renunțat la formalități și s-au apropiat natural de echipa RNLI. Au adus prăjituri de la Borough Market, variate, de la fursecuri la rulouri cu scorțișoară.

Apoi au petrecut timp la ceai alături de salvamari, într-o atmosferă relaxată și prietenoasă. Discuțiile au depășit politețurile și au vizat siguranța pe râul Tamisa și diferențele față de intervențiile de pe litoral. Cei doi s-au arătat implicați, curioși și interesați de detalii, inclusiv de statistici și măsuri de prevenție.

Sydney a remarcat că sprijinul lor pentru RNLI este unul real și constant, nu doar formal. Vizita a avut și o semnificație aparte, readucând în prim-plan începuturile lor ca echipă în viața publică. În februarie 2011, la Anglesey, au participat la primul lor angajament oficial împreună, când au dedicat barca de salvare „Hereford Endeavour”. Atunci, Kate a botezat ambarcațiunea într-un moment festiv, iar împreună au cântat alături de mulțime, într-o atmosferă plină de emoție.

