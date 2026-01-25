Tot mai mulți danezi își modifică obiceiurile de consum pe fondul tensiunilor politice dintre Danemarca și Statele Unite, generate de declarațiile președintelui Donald Trump despre Groenlanda. Fenomenul capătă amploare inclusiv prin intermediul tehnologiei, care transformă alegerile de la raft într-un mesaj politic.

De ce evită consumatorii danezi produsele americane

În Danemarca prinde contur un boicot al produselor asociate cu Statele Unite, alimentat de nemulțumirea publică față de retorica administrației Trump privind Groenlanda. Consumatorii folosesc aplicații mobile care indică rapid originea produselor, încurajând alegerea alternativelor non-americane și descurajând cumpărarea unor branduri cunoscute.

O aplicație devenită extrem de populară marchează Diet Coke cu un simbol de interdicție, în timp ce produse precum Vegemite sau vinurile franceze primesc recomandări pozitive. Potrivit , aceste aplicații au înregistrat o creștere accelerată a descărcărilor după reluarea declarațiilor lui Trump despre „preluarea” Groenlandei.

Cum a ajuns o aplicație un instrument de protest civic

Cea mai utilizată aplicație, UdenUSA, cunoscută și sub denumirea NonUSA, a urcat rapid pe primul loc în clasamentul aplicațiilor gratuite din Apple App Store din Danemarca. Cofondatorul Jonas Pipper, în vârstă de 21 de ani, descrie proiectul drept o „armă a consumatorilor într-un război comercial”, subliniind forța simbolică a alegerilor zilnice.

Succesul aplicației este cu atât mai relevant cu cât , o țară cu aproximativ șase milioane de locuitori, nu poate influența decisiv exporturile americane. Totuși, popularitatea UdenUSA și a aplicației similare Made O Meter reflectă amploarea frustrărilor generate de politica externă americană în Europa.

Ce reacții politice și instituționale au apărut în Danemarca

Nemulțumirea față de declarațiile lui Trump nu se limitează la electoratul de stânga, fiind exprimată inclusiv de Partidul Popular Danez. Eurodeputatul Anders Vistisen i-a transmis președintelui american un mesaj dur în Parlamentul European, gest care i-a adus ulterior un avertisment oficial.

La nivel instituțional, fondul de pensii AkademikerPension a anunțat retragerea investițiilor din obligațiunile guvernamentale americane, în valoare de aproximativ 100 de milioane de dolari. Donald Trump a reacționat amenințând cu „represalii serioase”, în timp ce oficiali americani au minimalizat importanța deciziei, relatează Ziare.com.

Directorul de investiții al fondului, Anders Schelde, a explicat că hotărârea reflectă îngrijorări mai largi, de la disputa privind până la politica fiscală americană. „Spiritul a ieșit deja din sticlă”, a spus Schelde, sugerând că neîncrederea va persista dincolo de actuala administrație.

Cât de simplu este, în realitate, boicotul produselor americane

În practică, identificarea unui „produs american” rămâne complicată, din cauza lanțurilor globale de producție și distribuție. De exemplu, compania daneză Carlsberg îmbuteliază și distribuie Coca-Cola pe piața locală, estompând granițele economice clare.

Chiar și așa, aplicația continuă să câștige utilizatori, fiind tradusă în mai multe limbi și pregătită pentru lansarea pe Android. „Nu știu dacă Trump folosește iPhone”, glumește Pipper. „Dar, dacă ar vrea, ar putea să ne folosească aplicația.”