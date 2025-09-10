A fost o noapte de coșmar pentru autoritățile și cetățenii polonezi deopotrivă. 19 drone au încălcat spațiul aerian al Poloniei, în timpul unui atac rusesc asupra vestului Ucrainei. O parte dintre acestea au fost doborâte de forțele aeriane proprii, dar și cele ale NATO. A fost pentru prima dată de la invazia Ucrainei când autoritățile de la Varșovia au implicat forțe în spațiul său aerian.

Cuprins:

Ce a pățit o familie din Polonia, în timp ce dronele rusești invadau teritoriul țării Ce povestește vecina cuplului despre incident Reacția șefului NATO Ce a declarat Nicușor Dan după atacul cu drone din Polonia

Ce a pățit o familie din Polonia, în timp ce dronele rusești invadau teritoriul țării

Un cuplu de bătrâni din Polonia a fost la un pas de a deveni victimele dronelor rusești care au invadat spațiul aerian al țării, după ce una dintre acestea a căzut pe casa lor. Incidentul s-a petrecut în dimineața zilei de 10 septembrie 2025, în satul Wyryki-Wola, în jurul orei 06.30.

În momentul în care drona a lovit locuința, bărbatul, pe numele său Tomasz Wesolowski, se afla la parterul casei și urmărea știrile difuzate la televizor, despre dronele rusești care intraseră în spațiul aerian al Poloniei.

„Am pornit televizorul și toate știrile erau despre dronele care au pătruns în spațiul aerian, iar după un timp, am auzit un avion zburând și dintr-o dată ceva a bubuit și am văzut lumină cum intră prin tavanul sufrageriei”, a declarat Tomasz Wesolowski, pentru .

Din fericire, nici Tomasz, nici soția sa, Alicja, nu au fost răniți. Însă, casa lor a suferit distrugi semnificative, mai ales în partea superioară. Nu doar acoperișul a fost distrus, ci și una dintre camerele de la etaj. Impactul puternic a făcut ca resturi de dronă să fie împrăștiate pe tot terenul din jurul casei lor.

Ce povestește vecina cuplului despre incident

Vecina cuplulul, Urszula Zaprzaluk, a auzit și ea bubuitura puternică. Când a coborât din pat să vadă ce s-a întâmplat, a observat că acoperișul casei lui Tomasz și Alicja fusese distrus.

„Deodată am auzit ceva ce suna ca o explozie. Am sărit din pat, îmi tremurau picioarele… Am ieșit pe balcon. Am văzut printre copaci că acoperișul casei vecinilor lipsea”, a declarat Urszula.

Chiar și curtea ei era acoperită de moloz, coșul de fum și câteva țigle erau avariate, iar o fereastră a unei latrine era spartă.

„Pur și simplu mi-e frică de acest război (n.r. din Ucraina)”, a spus ea.

Amintindu-și de povestirile mamei sale despre al Doilea Război Mondial, Urszula a adăugat: „E mai bine dacă nu ajunge la noi”.

Câte drone rusești au fost găsite pe teritoriul Poloniei

Douăsprezece drone și resturi dintr-o rachetă au fost găsite ulterior în diferite locații, au declarat oficialii.

Reacția șefului NATO

În urma incidentului, Polonia a invocat Articolul 4 a alianței, cerând să se consulte cu ceilalți membri ai NATO despre incident.

Șeful NATO, Mark Rutte, a oferit o reacție după incidentul petrecut noaptea trecută în Polonia, precizând că ceilalți membri ai alianței „și-au exprimat solidaritatea cu Polonia și au denunțat comportamentul imprudent al Rusiei”. De asemenea, acesta a precizat faptul că „o evaluare completă a incidentului” este încă în curs de , urmând să se stabilească dacă pătrunderea ilegală a dronelor rusești în spațiul aerian polonez a fost un intenționat.

„Apărarea noastră aeriană este în permanență pregătită”, a declarat Rutte reporterilor de la Bruxelles. „Mesajul meu este clar: opriți războiul din Ucraina… opriți încălcarea spațiului aerian aliat și să știți că suntem pregătiți, că suntem vigilenți și că vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO”.

Ce a declarat Nicușor Dan după atacul cu drone din Polonia

Și , a oferit o poziție vizavi de incidentul de noaptea trecută din Polonia. Acesta a precizat faptul că România îi este solidară Poloniei și a oferit garanții cetățenilor că, în caz de un incident similar ar avea loc pe teritoriul țării noastre, autoritățile vor reacționa întocmai celor de la Varșovia, distrugând aparatele aeriene.

„În primul rând, solidaritate cu Polonia! A fost o măsură justificată, toate statele NATO și-au exprimat solidaritatea. Noi n-am avut incidente de acest fel, adică ce am avut noi am avut accidental la câteva sute de metri de graniță. Dacă se va întâmpla, procedurile sunt pregătite pentru a reacționa la fel, numai că oamenii nu trebuie să fie îngrijorați”, a declarat președintele României.