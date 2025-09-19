Doi părinți, mama Billie Van Der Walt și soțul ei Selwyn, au renunțat la casa lor din Manchester pentru a vedea lumea alături de cei doi fii ai lor, Bligh, de patru ani, și Rothko, de doi ani. De asemenea, copilul a fost scos de la .

Călătorie prin lume

Mama celor doi spune că, în locul sălilor de clasă, preferă să le ofere copiilor ei lumea.

Aventura a început anul trecut, când Billie Van Der Walt și soțul ei Selwyn, în vârstă de 35 de ani, au renunțat la casa lor pentru a porni la drum cu cei doi fii ai lor, Bligh, în vârstă de patru ani, și Rothko, în vârstă de doi ani.

Cuplul, care provine din Atherton, Greater Manchester, se află în prezent în Vietnam și a făcut deja călătorii în Abu Dhabi, Coreea de Sud și Thailanda.

Regrete?

Mama celor doi copii a postat pe rețelele de socializare o poza cu băiețelul ei Bligh pozând în ochelari de soare cu un rucsac uriaș de călătorie. Aceasta a înlocuit clasica poza de „înapoi la școală”.

Billie, în vârstă de 36 de ani, a spus: „Există un pic de vinovăție pentru că nu are piatra de hotar a > și ocazional ne facem griji că ratează ceva, dar știm că facem ceea ce trebuie – să-i dăm lumea!”.

Economii de sute de dolari

„Bligh este de fapt cu un an sau doi înaintea locului în care s-ar aștepta o școală – ceea ce este uimitor pentru noi, deoarece toată învățarea pe care o facem este condusă de copii”, a spus părintele, conform .

„Am economisit sute de dolari pe uniforme, echipamente etc. – asta înseamnă câteva săptămâni de trai aici în Vietnam! Putem petrece timp împreună, fără să ne facem griji cu privire la tot stresul întoarcerii la școală”, a adăugat.

„Știm că am luat decizia corectă și suntem atât de norocoși să trăim această viață… DAR există o mică parte din mine căreia i-a lipsit să-i aducă propria lui uniformă, să-i împacheteze un prânz pe care să-l iubească și să-i dau cele mai mari strângeri la porțile școlii”, a spus mama, pe social media.

„Știm că l-ar distruge, dar se descurcă atât de bine și, așa cum ne-a subliniat cineva săptămâna trecută, le oferim LITERALMENTE băieților noștri lumea, totuși, astăzi este una dificilă”, a adăugat.

Mai mult timp în familie, mai puține cheltuieli

„Trimit atât de multă dragoste tuturor, fluturându-și toată inima în această dimineață în timp ce trec prin porțile școlii și abia aștept să văd toate fotografiile lor frumoase din prima zi de școală peste tot în feed-ul meu în câteva ore”, a mai scris Billie, pe rețelele de socializare.

Cei doi părinți au menționat, de asemenea, că înainte de a pleca din Manchester, se chinuiau adesea să plătească facturile și le era greu să încadreze „timpul prețios în familie” într-un weekend.

În timp ce erau fericiți și se descurcau, trăiau „de la un cec la altul” și se bazau pe carduri de credit pentru cheltuieli neașteptate.

Selwyn a lucrat ore lungi la un showroom de bucătărie, în timp ce Billie stătea acasă cu băieții. Între timp, taxele scumpe de grădiniță și ideea de a fi amendați pentru că și-au scos copiii de la școală au fost toți factori care i-au împins la un trai mai…diferit.

Cum răspunde mama criticilor

„Ești egoistă, copiii nici măcar nu-și vor aminti” sau „Le distrugi educația și viitorul” sunt câteva replici pe care mama copiilor le-a tot auzit, de-a lungul timpului.

„Celor care spun că nu-și vor aminti, le răspundem întotdeauna: >”, a spus ea.

„Am fost cu adevărat fericită înainte, dar acum este ca și cum sufletul meu se simte puțin mai ușor. Nici măcar nu mi-am dat seama cât de mult mi-a afectat starea de spirit vremea din Marea Britanie până când am plecat și am avut mai mult soare”, a adăugat.

Familia spune că nu are de gând să se întoarcă la vechea lor viață în Marea Britanie, dar speră să se stabilească în cele din urmă undeva cu mai mult soare și un ritm mai lent. Până atunci, China îi așteaptă.