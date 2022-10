Doi piloți ruși riscă până la șapte ani de închisoare după prăbușirea unui bombardier în curtea unui bloc de locuințe (VIDEO)

Doi piloți ruși riscă până la șapte ani de închisoare după ce s-au evacuat dintr-un care s-a prăbușit în curtea unui bloc de locuințe din orașul Eisk, situat la Marea Azov, informează Business Insider.

În urma incidentului care s-a produs luni seara, treisprezece persoane și-au pierdut viața și alte nouăsprezece au fost rănite.

Se pare că motorul bombardierului a luat foc la scurt timp după decolare pentru o misiune de antrenament, potrivit sursei citate.

au reușit să se ejecteze la timp, în timp ce bombardierul s-a prăbușit în curtea unui bloc de locuințe din orașul Eisk, situat pe malul Mării Azov, vizavi de orașul ucrainen Mariupol.

A fighter jet crashed into a residential building in , oblast. A pilot parachuted down. The reasons for the plane crash and the nunber of casualties are yet unknown.

— Sergey Vasiliev (@sevslv)