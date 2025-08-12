B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Doi români au fost arestați pe aeroportul din Palermo

Doi români au fost arestați pe aeroportul din Palermo

Selen Osmanoglu
12 aug. 2025, 12:48
Doi români au fost arestați pe aeroportul din Palermo
Sursa foto: Shutterstock

Doi români, în vârstă de 26 și 29 de ani, au fost arestați pe Aeroportul Falcone-Borsellino din Palermo, după ce au transportat tone de tutun din Turcia.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Ce i-a dat de gol
  • Ce au făcut autoritățile

Ce s-a întâmplat

Doi tineri români, în vârstă de 26 și 29 de ani, au fost arestați pe Aeroportul Falcone Borsellino din Palermo.

Autoritățile italiene au descoperit în bagajele lor aproximativ 4.000 de pachete de țigări, adică aproape 64 de kilograme de tutun prelucrat, conform Adevărul.

Ce i-a dat de gol

Românii au ajuns în Italia din Turcia, cu escală la Roma, transportând trei valize pline cu țigări de contrabandă.

Controlul a fost efectuat de Guardia di Finanza, cu sprijinul Agenției Vamale și a Monopolurilor (Adm).

Cei doi aveau o atitudine suspectă, iar ofițerii au observat. Un alt lucru care a demonstrat că ceva nu era în regulă este faptul că bărbații au furnizat declarații contradictorii cu privire la motivul călătoriei și la destinația finală.

Traseul urmat, Turcia, Roma, apoi Palermo, a ridicat și mai multe semne de întrebare pentru militari și personalul vamal. În urma percheziției, au fost confiscate toate cele 4.000 de pachete de țigări.

Ce au făcut autoritățile

Cei doi români au fost identificați și arestați în flagrant delict sub acuzația de trafic de produse din tutun.

Aceștia au fost încătușați și transportați la închisoarea Pagliarelli, unde vor rămâne până la decizia instanței.

