B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Doi români care au bătut persoane vulnerabile în Austria își așteaptă pedepsele

Flavia Codreanu
18 mart. 2026, 21:37
Sursa foto: Freepik.com
Doi români care au bătut mai mulți oameni în apropierea Gării de Vest din Viena au ajuns în fața instanței. Aceștia fac parte dintr-un grup de nouă tineri, cu vârste între 14 și 18 ani, acuzați că au maltratat peste zece victime. 

 Ce acuzații grave li se aduc celor doi români care au bătut victimele în parc

Procurorii din Austria  au descris fapte ce par desprinse din filmele de groază.  Aceștia au menționat că tinerii au parcurs, prin actele lor, întreg Codul Penal, de la vătămare corporală simplă până la tentativă de omor. Printre momentele cele mai dure se numără atacul din Vogelweidpark, unde o victimă a fost strânsă de gât până la pierderea cunoștinței și lovită repetat în cap.

„Scenele sunt greu de privit: plin de sânge, tânărul de 18 ani zace ghemuit la pământ și imploră repetat: «Îmi pare rău. Te rog, oprește-te!»”, se arată în relatarea faptelor de la tribunal.

Actele de violență au fost filmate

Anchetatorii au stabilit că agresiunile nu au fost doar violente, ci și premeditate pentru a obține vizibilitate în mediul online. Tinerii se îndreptau spre persoane vulnerabile, precum dependenții de droguri sau oamenii străzii. Aceștia își filmau faptele cu telefoanele mobile pentru a-și descărca agresiunea și pentru a se lăuda ulterior, scrie Kronen Zeitung

„S-au lăudat cu videoclipurile pe rețelele sociale. Sunt convinsă că seria de violențe s-a încheiat doar pentru că am reușit să arestăm patru dintre suspecți”, a declarat procurorul de caz.

Ce pedepse au primit complicii celor doi

În timp ce sentințele principale sunt încă așteptate, instanța a pronunțat deja condamnări pentru șase dintre participanți. Pedepsele variază de la 8 luni cu suspendare totală până la 18 luni cu suspendare parțială. O fată de 15 ani, care a fost  „momeală” în atacuri, a fost și ea condamnată. Totuși, niciunul dintre cei deja condamnați nu a mai ajuns după gratii, deoarece timpul petrecut în arest preventiv a acoperit partea obligatorie a pedepsei.

„Din punct de vedere juridic, parcurgem întreaga primă parte a Codului Penal – adică de la vătămare corporală simplă până la tentativă de omor”, a explicat procurorul despre gravitatea dosarului.

Tags:
