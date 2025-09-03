Doi soți de 85 și 82 de ani au fost găsiți morți în curtea unui bloc

în provincia Imperia! Doi soți, în vârstă de 85 și 82 de ani, au fost găsiți morți în curtea unui la Sanremo. Circumstanțele care au dus la moartea acestora sunt încă neclare, conform autorităților.

Cuprins

Ce s-a întâmplat

Ipotezele polițiștilor

Ce s-a întâmplat

Cei doi soți, Rando Clerici și Graziella Fragiacomo, și-au luat rămas bun de la prieteni și au lăsat o scrisoare familiei, apoi ei au sărit de pe acoperișul casei din Sanremo, scrie La Stampa, citat de .

Rando Clerici și Graziella Fragiacomo locuiau la etajul 3 al clădirii. Trupurile lor neînsuflețite au fost găsite în curtea blocului.

Ipotezele polițiștilor

În momentul de față, polițiștii iau in calcul trei variante. Acestea sunt următoarele: crimă urmată de sinucidere, un dublu suicid sau un tragic accident.

Alarma a fost dată în dimineața de marți, la data de 2 septembrie. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de poliție și criminaliști. Forțele de ordine au percheziționat și apartamentul celor doi, în căutare de indicii.

Acum se așteaptă autopsia pentru a stabili momentul exact al deceselor și dinamica evenimentelor.