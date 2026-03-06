B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Donald Trump, în centrul unei predicții care ar deveni realitate. Ce spune „Nostradamus din Brazilia”

Donald Trump, în centrul unei predicții care ar deveni realitate. Ce spune „Nostradamus din Brazilia”

Ana Beatrice
06 mart. 2026, 10:46
Donald Trump, în centrul unei predicții care ar deveni realitate. Ce spune „Nostradamus din Brazilia”
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. Cine este „Nostradamus din Brazilia” și ce spune despre viitorul lui Donald Trump
  2. Cum a anunțat Donald Trump moartea liderului suprem al Iranului

O nouă predicție legată de Donald Trump atrage atenția în mediul online! Un bărbat din Brazilia a devenit cunoscut pe internet după ce internauții l-au poreclit „Nostradamus din Brazilia”. Acesta susține că una dintre previziunile sale despre liderul de la Casa Albă ar începe să se confirme.

Cine este „Nostradamus din Brazilia” și ce spune despre viitorul lui Donald Trump

Brazilianul Athos Salomé, în vârstă de 38 de ani, a devenit cunoscut pe internet după ce a susținut că ar fi prezis mai multe evenimente importante la nivel mondial. El afirmă că, de-a lungul timpului, ar fi anticipat inclusiv pandemia de COVID-19. De asemenea, spune că ar fi prevăzut și moartea Queen Elizabeth II.

Recent, acesta a făcut declarații și despre viitorul politic al lui Donald Trump. Potrivit lui, anul 2026 ar putea aduce provocări importante pentru liderul american. În opinia sa, popularitatea lui Trump ar putea începe să scadă în perioada următoare. Totodată, partidul din care face parte ar putea întâmpina dificultăți la alegerile intermediare din SUA, notează express.co.uk.

De-a lungul timpului, Salomé a făcut și alte afirmații care au stârnit controverse. În 2022, el susținea că regimul din Iran s-ar putea prăbuși în cel mult șase ani și sugera, în mai multe postări pe rețelele sociale, că asupra conducerii de la Teheran ar exista chiar un presupus „blestem”, care ar putea provoca schimbări majore în viitor.

Cum a anunțat Donald Trump moartea liderului suprem al Iranului

Moartea lui Ali Khamenei a fost confirmată public de Trump. Potrivit informațiilor transmise, Khamenei ar fi murit sâmbătă în urma unor atacuri desfășurate de forțe americane și israeliene. Anunțul a fost făcut în cursul aceleiași după-amiezi, printr-un mesaj publicat pe platforma Truth Social. Liderul american a transmis că el a fost „unul dintre cei mai malefici oameni din istorie” și că moartea sa reprezintă o formă de dreptate pentru victimele regimului iranian.

În același timp, United States Central Command a transmis într-o postare pe X că bilanțul militarilor americani uciși în acțiune în cadrul operațiunii împotriva Iranului a ajuns la patru. Inițial, autoritățile americane confirmaseră moartea a trei soldați în cursul weekendului. Ulterior, Centcom a precizat că un al patrulea militar, grav rănit în timpul atacurilor inițiale lansate de Iran, a murit din cauza rănilor suferite.

Tags:
Citește și...
Bonus uriaș pentru tinerii care renunță la permisul de conducere. Ce țară europeană ajuns să fie copleșită de trafic
Externe
Bonus uriaș pentru tinerii care renunță la permisul de conducere. Ce țară europeană ajuns să fie copleșită de trafic
Maia Sandu anunță că nu va mai candida la președinția Republicii Moldova și respinge o eventuală candidatură în România
Externe
Maia Sandu anunță că nu va mai candida la președinția Republicii Moldova și respinge o eventuală candidatură în România
Kate Middleton, în centrul atenției la festivalul Holi. Detaliul din ținută care a stârnit valuri pe internet (FOTO)
Externe
Kate Middleton, în centrul atenției la festivalul Holi. Detaliul din ținută care a stârnit valuri pe internet (FOTO)
Atac aerian amplu asupra mai multor regiuni din Ucraina. Unde au fost raportate cele mai mari distrugeri după bombardamente
Externe
Atac aerian amplu asupra mai multor regiuni din Ucraina. Unde au fost raportate cele mai mari distrugeri după bombardamente
Kristi Noem, controversata șefă a Departamentului de Securitate Internă (DHS) a fost demisă. Trump o numește emisar special pentru America Latină
Externe
Kristi Noem, controversata șefă a Departamentului de Securitate Internă (DHS) a fost demisă. Trump o numește emisar special pentru America Latină
Transnistria se confruntă din nou cu o criză a gazului. Cum afectează conflictul din Iran aprovizionarea regiunii
Externe
Transnistria se confruntă din nou cu o criză a gazului. Cum afectează conflictul din Iran aprovizionarea regiunii
Donald Trump cere grațierea lui Netanyahu și contestă succesiunea lui Khamenei. Ce rol vrea SUA în viitorul conducerii Iranului
Externe
Donald Trump cere grațierea lui Netanyahu și contestă succesiunea lui Khamenei. Ce rol vrea SUA în viitorul conducerii Iranului
Peste 300.000 de companii ar putea primi bani înapoi după o hotărâre istorică. Cum va gestiona guvernul american rambursarea tarifelor ilegale impuse de Trump
Externe
Peste 300.000 de companii ar putea primi bani înapoi după o hotărâre istorică. Cum va gestiona guvernul american rambursarea tarifelor ilegale impuse de Trump
Criză în Orientul Mijlociu. Rusia nu este interesată de războiul din Iran. Kremlinul își va urmări propriile interese
Externe
Criză în Orientul Mijlociu. Rusia nu este interesată de războiul din Iran. Kremlinul își va urmări propriile interese
Un cutremur minor a stârnit panică în Sicilia. Localnicii au crezut că sunt atacați de Iran. De ce se tem că insula ar putea deveni o țintă
Externe
Un cutremur minor a stârnit panică în Sicilia. Localnicii au crezut că sunt atacați de Iran. De ce se tem că insula ar putea deveni o țintă
Ultima oră
13:02 - România accelerează reformele digitale din instituțiile publice. Ce rol va avea inteligența artificială în deciziile administrației. Anunțul Oanei Gheorghiu
12:56 - Stenograme din dosarul deschis de DNA pentru șefii vămilor din Portul Constanța. Cum se dădea șpagă pentru containere. Despre iubire și bani
12:29 - Adevărul despre pâinea din supermarket. Dr. Vlad Ciurea spune care este singura variantă sănătoasă: „Restul sunt niște pufoșenii”
12:14 - Bonus uriaș pentru tinerii care renunță la permisul de conducere. Ce țară europeană ajuns să fie copleșită de trafic
12:09 - Sorin Grindeanu îl atacă pe Ilie Bolojan pe toate canalele. Șeful PSD a creat un sondaj online în care întreabă despre demiterea premierului
11:53 - Maia Sandu anunță că nu va mai candida la președinția Republicii Moldova și respinge o eventuală candidatură în România
11:42 - Ciprian Ciucu, blocat în continuare de consilierii PSD. Încă o ședință a CGMB a fost anulată din cauza lipsei de cvorum
11:35 - Întâlnire la nivel înalt între România și Statele Unite pe teme de securitate. Ce proiecte comune au fost prezentate de ministrul Predoiu
10:28 - Aur și diamante fără documente descoperite la o firmă din Călărași. Cum au ajuns inspectorii la descoperirea de milioane de lei (FOTO)
09:57 - Kate Middleton, în centrul atenției la festivalul Holi. Detaliul din ținută care a stârnit valuri pe internet (FOTO)