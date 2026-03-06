O nouă predicție legată de Donald Trump atrage atenția în mediul online! Un bărbat din Brazilia a devenit cunoscut pe internet după ce internauții l-au poreclit „Nostradamus din Brazilia”. Acesta susține că una dintre previziunile sale despre ar începe să se confirme.

Cine este „Nostradamus din Brazilia” și ce spune despre viitorul lui Donald Trump

Brazilianul Athos Salomé, în vârstă de 38 de ani, a devenit cunoscut pe internet după ce a susținut că ar fi prezis mai multe evenimente importante la nivel mondial. El afirmă că, de-a lungul timpului, ar fi anticipat inclusiv pandemia de COVID-19. De asemenea, spune că ar fi prevăzut și moartea Queen Elizabeth II.

Vezi această postare pe Instagram

Recent, acesta a făcut declarații și despre viitorul politic al lui Donald Trump. Potrivit lui, anul 2026 ar putea aduce provocări importante pentru liderul american. În opinia sa, popularitatea lui Trump ar putea începe să scadă în perioada următoare. Totodată, partidul din care face parte ar putea întâmpina dificultăți la alegerile intermediare din SUA, notează .

De-a lungul timpului, Salomé a făcut și alte afirmații care au stârnit controverse. În 2022, el susținea că regimul din Iran s-ar putea prăbuși în cel mult șase ani și sugera, în mai multe postări pe rețelele sociale, că asupra conducerii de la Teheran ar exista chiar un presupus „blestem”, care ar putea provoca schimbări majore în viitor.

Cum a anunțat Donald Trump moartea liderului suprem al Iranului

Moartea lui Ali Khamenei a fost confirmată public de Trump. Potrivit informațiilor transmise, Khamenei ar fi murit sâmbătă în urma unor atacuri desfășurate de forțe americane și israeliene. Anunțul a fost făcut în cursul aceleiași după-amiezi, printr-un mesaj publicat pe platforma Truth Social. a transmis că el a fost „unul dintre cei mai malefici oameni din istorie” și că moartea sa reprezintă o formă de dreptate pentru victimele regimului iranian.

În același timp, United States Central Command a transmis într-o postare pe X că bilanțul militarilor americani uciși în acțiune în cadrul operațiunii împotriva Iranului a ajuns la patru. Inițial, autoritățile americane confirmaseră moartea a trei soldați în cursul weekendului. Ulterior, Centcom a precizat că un al patrulea militar, grav rănit în timpul atacurilor inițiale lansate de Iran, a murit din cauza rănilor suferite.