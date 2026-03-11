B1 Inregistrari!
Externe » Donald Trump pus în pericol. Secret Service anchetează un incident de securitate la Casa Albă UPDATE

Donald Trump pus în pericol. Secret Service anchetează un incident de securitate la Casa Albă UPDATE

Adrian Teampău
11 mart. 2026, 14:46
Donald Trump pus în pericol. Secret Service anchetează un incident de securitate la Casa Albă UPDATE
Casa Albă Sursa foto: b1tv
Incident de securitate la Casa Albă după ce o furgonetă a încercat să forțeze trecerea prin barierele de acces. Perimetrul din jurul sediului administrației SUA a fost închis.

Alertă de securitate la Casa Albă

Perimetrul din jurul Casei Albe a fost închis după ce o furgonetă a forţat barierele de securitate miercuri dimineaţa devreme, a anunţat poliţia, conform France Presse. Autoritățile au declanșat o alertă de securitate. Șoferul mașinii a fost reținut, iar Secret Service a deschis o anchetă.

Autoritățile înceacă să stabilească ce s-a întâmplat, relatează presa locală. Mai multe străzi din zonă sunt acum blocate, iar circulația este deviată. Poliţia nu a comunicat deocamdată informaţii despre şoferul vehiculului. Se știe doar că mașina pe care o conducea acesta a spart o poartă de acces situată în apropierea Casei Albe.

Șoferul furgonetei a fost arestat

Şoferul furgonetei care a forţat barierele de la Casa Albă, provocând o alertă de securitate, a fost arestat de autorități. Informația a fost confirmată de  Departamentul de Poliţie Metropolitană (MPD) din Washington, transmite EFE. Până în prezent nu se știe care au fost motivele care l-au determinat să comită acest gest.

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, evenimentul s-a produs dimineață, în jurul orei 6:37 ora locală (10:37 GMT), după ce suspectul a trecut de o barieră situată pe Connecticut Avenue, potrivit MPD. Din fericire nu au existat victime, răniți sau morți. Chiar și după arestarea suspectului, străzile din jurul Casei Albe rămân închise temporar pe durata anchetei.

Donald Trump se află la Casa Albă, de unde se preconizează că va pleca în jurul prânzului spre statul Kentucky. Deplasarea este programată conform agendei sale de angajamente interne.

În ianuarie anul trecut, un bărbat a fost arestat de agenţii Secret Service pentru că ar fi provocat pagube materiale la reședința vicepreședintelui JD Vance. Acesta a spart geamurile imobilului din Ohio a vicepreşedintelui american. JD Vance nu se afla acolo în acel moment.

