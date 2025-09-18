Președintele Donald Trump și prim-ministrul britanic au susținut, joi, o conferință de presă comună, unde au răspuns la întrebări despre războaiele din Ucraina și Gaza, precum și despre alte câteva subiecte.

De ce l-a dezamăgit Putin pe Trump

Donald Trump a declarat că omologul său rus, , „m-a dezamăgit” în timp ce se străduiește să negocieze o încetare a conflictului din Ucraina, oferind o evaluare pesimistă a eforturilor sale de până acum.

„Eu am crezut că cel mai ușor de negociat va fi cel din Ucraina, datorită relației mele cu Putin, dar el m-a dezamăgit. Chiar m-a dezamăgit.”, a spus Trump, după ce a lăudat conflictele pe care le-a rezolvat în trecut, potrivit .

„Trebuia să fie Rusia și Ucraina, dar vom vedea cum se va termina. Dar asta s-a dovedit a fi, am crezut că ar putea fi printre cele mai ușoare de rezolvat.”

O serie de summituri de mare anvergură de luna trecută, cu Putin în Alaska și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, dar și întâlnirile cu liderii europeni la Casa Albă, par să nu fi fost de ajuns pentru a avansa negocierile pentru încheierea războiului.

Trump a spus că, în cele din urmă, va avea succes.

„Rusia și Ucraina se vor descurca, dar în război nu se știe niciodată”, a spus el.

„Războiul e cu totul altceva. Se întâmplă lucruri exact opuse a ceea ce credeai. Credeai că o să ai parte de o perioadă ușoară sau de o perioadă grea, iar rezultatul este invers.”, a mai adăugat președintele SUA.

Ce a spus premierul britanic despre Vladimir Putin

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a subliniat că atacurile continue ale Rusiei asupra Ucrainei arată că președintele Vladimir Putin nu este interesat de pace.

„În ultimele zile, Putin și-a arătat adevărata față, organizând cel mai mare atac de la începutul invaziei, cu și mai multă vărsare de sânge, și mai mulți nevinovați uciși și încălcări fără precedent ale spațiului aerian NATO”, a spus Starmer, referindu-se la dronele rusești care au intrat în Polonia săptămâna trecută.

„Acestea nu sunt acțiunile cuiva care dorește pace”, a adăugat el.

Starmer a spus că el și președintele Donald Trump au discutat despre cum să „crească presiunea asupra lui Putin pentru a-l determina să ajungă la un acord de pace durabil”.

În ciuda optimismului că Putin ar fi de acord cu un acord de pace cu Ucraina în urma summitului de luna trecută cu Trump în Alaska, iată că președintele rus și-a intensificat, ulterior, atacurile asupra Ucrainei.

Când va încheia Vladimir Putin războiul în Ucraina, potrivit lui Trump

Președintele Donald Trump și-a reiterat apelul către țările europene de a înceta să cumpere petrol rusesc, susținând că războiul Moscovei în Ucraina se va încheia dacă prețul petrolului va scădea.

„Foarte simplu, dacă prețul petrolului scade, Putin se va retrage. Nu va avea de ales. Se va retrage din război”, a declarat Trump în timpul unei conferințe de presă comune cu premierul britanic Keir Starmer.

Trump a menționat că, deși este „foarte apropiat” de prim-ministrul indian Narendra Modi, a impus tarife vamale mari Indiei pentru că aceasta cumpără petrol rusesc.

Sâmbătă, Trump a emis un ultimatum țărilor NATO pentru a le cere să înceteze să cumpere petrol rusesc, adăugând că SUA vor impune „sancțiuni majore” Rusiei doar atunci când țările NATO vor fi de acord să facă același lucru.

Ce anunț a făcut Starmer despre parteneriatul dintre SUA și Marea Britanie

În discursul său de deschidere, prim-ministrul Keir Starmer a lăudat legăturile istorice dintre Marea Britanie și Statele Unite, adăugând că ambele țări sunt „gata să definească împreună acest secol”.

„Am reînnoit relația specială pentru o nouă eră”, a spus Starmer.

„Regatul Unit și Statele Unite sunt împreună, ca primi parteneri în domeniul apărării, primi parteneri în comerț, iar prin acordul revoluționar pe care l-am încheiat în luna mai și acum prin acordul pe care tocmai l-am semnat în această după-amiază, ne confirmăm statutul de primi parteneri în știință și tehnologie, gata să definim împreună acest secol”, a declarat Starmer.