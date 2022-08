Dorința unui copil ucrainean înainte de începerea școlii: „Să câștigăm războiul și să moară Putin”

Altădată prilej de sărbătoare, începerea unui nou an școlar în Ucraina e acum un motiv în plus de îngrijorare declanșat de ruși. Mulți părinți sunt reticenți să-și trimită copiii la școli, iar învățarea online e limitată în multe zone. Profesorii, la rândul lor, se tem că au o responsabilitate în plus și mulți nu au unde să-și pună la adăpost elevii în caz de . Copiii, la rândul lor, suferă de dorul colegilor și prietenilor, se tem să nu se trezească cu rușii peste ei în case și vor ca țara lor să câștige războiul. Iar Vladimir Putin să moară.

Cum se pregătesc ucrainenii pentru începrea noului an școlar

Școlile depun acum eforturi să-și construiască buncăre și adăposturi antiaeriene pentru a-i ține la adăpost pe elevi în caz de atac rusesc. Profesorii se tem că elevii nu vor fi în siguranță, iar părinții sunt reticenți oricum să-și trimită copiii la școală. Cei care locuiesc în apropierea frontului de est, mai ales, au optat pentru învățământul online

„Școlile noastre nu sunt construite să-și poată asigura apărarea”, a spus Serghei Horbachov, avocatul poporului pentru probleme de educație în Ucraina, pentru

În Irpin, regiunea Kiev, de exemplu, rușii au distrus mare parte din Școala nr.17, una dintre cele mai mari din oraș. Pereții și podelele au fost reparate între timp și, cu ajutorul UNICEF, școala își construiește propriul adăpost anti-bombardament.

„Facem așa încât să fie în siguranță și confortabil, copiilor să nu le fie frică, iar părinții să fie calmi”, a spus directorul școlii, Ivan Ptashnyk.

Anna Krasiuk, e elevă în clasa a IX-a și și-a vizitat școala miercurea trecută: „Îmi doresc foarte mult să merg la școală… Visez să-mi îmbrățișez prietenii și să vorbesc cu ei…”.

La rândul său, Ivan Pinciuk, elev în clasa a II-a, care a spus că tot ce-și dorește e ca „Ucraina să câștige și să moară Putin”.

Evident, copiii sunt traumatizați din cauza războiului.

Zlata Pavlenko (11 ani), care a fugit din Kiev cu familia în vestul țării, a afirmat că e speriată că rușii „vor veni acolo și tancurile vor fi pe stradă și rușii le vor bate la ușă”.

„Anul școlar va începe în condiții imprevizibile și foarte dificile. Nu există un loc sigur în Ucraina, deoarece rachetele (rusești) pot lovi oriunde”, a declarat Serghei Horbachov.

Cifrele îngrozitoare ale invaziei rușilor în Ucraina

Peste 360 de copii ucraineni au fost uciși de ruși și peste 1.000 au fost răniți. Potrivit unui studiu din iunie al Guvernului Ucrainei, 5,7 milioane de copii de vârstă școlară au fost afectați de război.

22.000 dintre cei 434.000 de profesori din Ucraina, majoritatea femei, au părăsit țara, iar mulți alții s-au mutat din orașele în care locuiau.

Potrivit estimărilor ONU, cel puțin 6,3 milioane de ucraineni au fost nevoiți să fugă din țara lor.

Luptele au afectat 2.300 din cele 17.000 de școli din Ucraina, susțin oficialii din domeniul educației. Circa 59% din toate școlile și universitățile din țară nu sunt pregătite să reia cursurile fizic din septembrie, a susținut ministrul Educației, Serhiy Shkarlet.