Elon Musk susține că va demisiona din funcţia de CEO al Twitter după ce va găsi un înlocuitor „suficient de nebun pentru a accepta postul”

Elon Musk a transmis marţi că va demisiona din funcţia de director executiv al Twitter după ce va găsit un înlocuitor. Se pare că este pentru prima dată când miliardarul susține public că părăseşte funcţia de director executiv al companiei, potrivit .

În acest weekend, proprietarul Twitter a lansat un sondaj în care i-a întrebat pe urmăritorii săi dacă ar trebui să demisioneze din funcția de șef al companiei, specificând că .

Dintre cei peste 17,5 milioane de utilizatori care și-au exprimat opțiunea, 57,5% au votat „da”, în timp ce doar 42,5% au optat pentru „nu”, arată rezultatele finale ale sondajului.

„Voi demisiona din funcţia de CEO de îndată ce voi găsi pe cineva suficient de nebun pentru a accepta postul! După aceea, doar voi superviza echipele de la software şi servere”, a scris Elon Musk pe Twitter.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

Cu toate acestea, potrivit unui sondaj realizat de Institutul HarrisX, care a folosit propriul eşantion de utilizatori ai platformei de microblogging, 61% dintre cei chestionaţi au susţinut rămânerea lui Elon Musk în funcţia de CEO.

„ , acest lucru pare să sugereze că avem o uşoară problemă cu boţii pe Twitter”, a reacţionat Musk la tweet-ul în care Institutului HarrisX prezenta rezultatele propriului sondaj.

And we’re live:

*** Majority of Twitter Users and Americans Want Elon Musk to Stay on As Twitter CEO, Finds HarrisX Overnight Poll ***

61% of Twitter users and 53% of Americans want Musk # stay on as head of Twitter in statistically relevant poll 👇

— HarrisX (@Harris_X_)