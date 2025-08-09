Zelenski, după anunţul întâlnirii Trump-Putin: Ucraina „nu va ceda teritoriul său ocupanților”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că nu va ceda teritoriul său ocupanților. Această afirmație vine după ce a fost anunțată o întâlnire între Donald și Vladimir Putin, săptămâna viitoare.

Cuprins

Ce s-a întâmplat

Când se vor întâlni Trump și Putin

Ce s-a întâmplat

Zelenski a reacționat la anunțul întâlnirii dintre Trump și Putin de săptămâna viitoare, spunând că Ucraina „nu va ceda teritoriul său ocupanților”. Liderul de la Kiev spune că orice soluție care nu include Ucraina va fi „o soluție împotriva păcii”, conform .

„Ucraina este pregătită pentru decizii reale care pot aduce pacea. Orice decizie care este împotriva noastră, orice decizie care nu include Ucraina, este în același timp o decizie împotriva păcii. Aceste decizii nu vor duce la nimic. Sunt decizii moarte din fașă. Sunt decizii imposibil de pus în practică. Și noi toți avem nevoie de o pace reală și autentică. O pace pe care oamenii o vor respecta”, a transmis Zelenski, pe X.

Când se vor întâlni Trump și Putin

Anunțul unei întâlniri între Trump și Putin a venit la doar câteva ore după ce președintele SUA a semnalat că Ucraina ar putea fi nevoită să cedeze teritoriu pentru a pune capăt războiului cu Rusia.

„Vorbim despre un teritoriu pentru care se luptă de trei ani și jumătate. Mulți ruși au murit. Mulți ucraineni au murit”, a declarat Trump vineri, la Casa Albă.

„Este foarte complicat. Vom recupera o parte, vom schimba o parte. Vor avea loc unele schimburi de teritorii, în beneficiul ambelor părți”, a spus Trump.

Liderul american și liderul rus se vor întâlni vinerea viitoare în Alaska pentru a discuta acordul de pace în Ucraina.