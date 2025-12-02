Fosta șefă a diplomației Uniunii Europene, Federica Mogherini, a fost reținută marți în Belgia, într-un dosar complex care vizează o posibilă fraudă în utilizarea fondurilor UE. Informația a fost confirmată pentru AFP de o sursă apropiată cazului.

Mogherini ocupă, în prezent, funcția de conducere a Colegiului Europei din Bruges, iar suspiciunile anchetatorilor vizează modul în care au fost utilizate fondurile europene pentru formarea tinerilor diplomați, potrivit .

Federica Mogherini, reținută. Ce verifică anchetatorii

Potrivit aceleiași surse, alte două persoane au fost arestate în Bruxelles, printre care și un înalt funcționar al Comisiei Europene. Parchetul European (EPPO) a anunțat oficial efectuarea unor percheziții atât la Colegiul Europei din Bruges, cât și la Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE).

La cererea EPPO, aprobată de judecătorul de instrucţie, Poliţia Federală (FGP West-Vlaanderen) a efectuat percheziţii în mai multe clădiri ale Colegiului Europei din Bruges, la Serviciul European de Acţiune Externă din şi la locuinţele suspecţilor. Ancheta beneficiază și de sprijinul Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF).

De unde au pornit suspiciunile privind posibila fraudă

Investigația se concentrează pe proiectul destinat Academiei Diplomatice a Uniunii Europene, un program de nouă luni dedicat tinerilor diplomați. Programul ar fi fost atribuit Colegiului Europei în perioada 2021–2022, iar procurorii încearcă să afle dacă instituția a avut acces anticipat la criteriile de selecție înainte ca licitația să fie anunțată oficial de SEAE.

Există „suspiciuni puternice” că unele informații confidențiale referitoare la achizițiile publice au fost partajate cu unul dintre candidații la licitație, încălcându-se astfel articolul 169 din Regulamentul financiar privind concurența loială.

Ce acuzații ar putea fi formulate

EPPO a cerut, înainte de percheziții, ridicarea imunității mai multor persoane vizate, solicitare aprobată ulterior. Faptele raportate inițial către OLAF ar putea constitui fraudă în achiziții publice, corupție, conflict de interese și încălcarea secretului profesional. Ancheta este în plină desfășurare și urmează să stabilească dacă au avut loc infracțiuni.