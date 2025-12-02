B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Suspiciuni de corupție la cel mai înalt nivel: Federica Mogherini, fosta șefă a diplomației UE, reținută. Ce acuzații i se aduc

Suspiciuni de corupție la cel mai înalt nivel: Federica Mogherini, fosta șefă a diplomației UE, reținută. Ce acuzații i se aduc

Ana Maria
02 dec. 2025, 15:39
Suspiciuni de corupție la cel mai înalt nivel: Federica Mogherini, fosta șefă a diplomației UE, reținută. Ce acuzații i se aduc
Sursa foto: Hepta / DPA Images / Dario Pignatelli
Cuprins
  1. Federica Mogherini, reținută. Ce verifică anchetatorii 
  2. De unde au pornit suspiciunile privind posibila fraudă
  3. Ce acuzații ar putea fi formulate

Fosta șefă a diplomației Uniunii Europene, Federica Mogherini, a fost reținută marți în Belgia, într-un dosar complex care vizează o posibilă fraudă în utilizarea fondurilor UE. Informația a fost confirmată pentru AFP de o sursă apropiată cazului.

Mogherini ocupă, în prezent, funcția de conducere a Colegiului Europei din Bruges, iar suspiciunile anchetatorilor vizează modul în care au fost utilizate fondurile europene pentru formarea tinerilor diplomați, potrivitAgerpres.

Federica Mogherini, reținută. Ce verifică anchetatorii 

Potrivit aceleiași surse, alte două persoane au fost arestate în Bruxelles, printre care și un înalt funcționar al Comisiei Europene. Parchetul European (EPPO) a anunțat oficial efectuarea unor percheziții atât la Colegiul Europei din Bruges, cât și la Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE).

La cererea EPPO, aprobată de judecătorul de instrucţie, Poliţia Federală (FGP West-Vlaanderen) a efectuat percheziţii în mai multe clădiri ale Colegiului Europei din Bruges, la Serviciul European de Acţiune Externă din Bruxelles şi la locuinţele suspecţilor. Ancheta beneficiază și de sprijinul Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF).

De unde au pornit suspiciunile privind posibila fraudă

Investigația se concentrează pe proiectul destinat Academiei Diplomatice a Uniunii Europene, un program de nouă luni dedicat tinerilor diplomați. Programul ar fi fost atribuit Colegiului Europei în perioada 2021–2022, iar procurorii încearcă să afle dacă instituția a avut acces anticipat la criteriile de selecție înainte ca licitația să fie anunțată oficial de SEAE.

Există „suspiciuni puternice” că unele informații confidențiale referitoare la achizițiile publice au fost partajate cu unul dintre candidații la licitație, încălcându-se astfel articolul 169 din Regulamentul financiar privind concurența loială.

Ce acuzații ar putea fi formulate

EPPO a cerut, înainte de percheziții, ridicarea imunității mai multor persoane vizate, solicitare aprobată ulterior. Faptele raportate inițial către OLAF ar putea constitui fraudă în achiziții publice, corupție, conflict de interese și încălcarea secretului profesional. Ancheta este în plină desfășurare și urmează să stabilească dacă au avut loc infracțiuni.

Tags:
Citește și...
Maduro, show pe scenă la Caracas: „Nu vrem o pace a sclavilor”. Liderul Venezuelei a fost filmat în timp ce dansa
Externe
Maduro, show pe scenă la Caracas: „Nu vrem o pace a sclavilor”. Liderul Venezuelei a fost filmat în timp ce dansa
Trump, control preventiv. Iată ce arată rezultatele RMN-ului făcut
Externe
Trump, control preventiv. Iată ce arată rezultatele RMN-ului făcut
Emmanuel Macron: „Mai este mult de lucru până la un acord de pace”
Externe
Emmanuel Macron: „Mai este mult de lucru până la un acord de pace”
Tensiuni în creștere pe flancul estic. Divergențe între un stat NATO și un aliat al Rusiei
Externe
Tensiuni în creștere pe flancul estic. Divergențe între un stat NATO și un aliat al Rusiei
Zeci de mii de bulgari protestează la Sofia împotriva bugetului pe 2026. Cum gestionează guvernul presiunea străzii
Externe
Zeci de mii de bulgari protestează la Sofia împotriva bugetului pe 2026. Cum gestionează guvernul presiunea străzii
Război în Ucraina. Zelenski cere o întâlnire cu Trump pe planul de pace. Chestiunile teritoriale reprezintă unul dintre subiectele în dispută
Externe
Război în Ucraina. Zelenski cere o întâlnire cu Trump pe planul de pace. Chestiunile teritoriale reprezintă unul dintre subiectele în dispută
Sărbători festive la Casa Albă. Cât de spectaculoase sunt decorurile de Crăciun ale Melaniei Trump (VIDEO)
Externe
Sărbători festive la Casa Albă. Cât de spectaculoase sunt decorurile de Crăciun ale Melaniei Trump (VIDEO)
Benjamin Netanyahu a apărut în fața judecătorilor în dosarul de corupție. Prima înfățișare după ce a solicitat grațierea
Externe
Benjamin Netanyahu a apărut în fața judecătorilor în dosarul de corupție. Prima înfățișare după ce a solicitat grațierea
O țară UE schimbă accesul pensioanrilor non-UE la sănătate. Ce reguli impune pentru sistemul medical public
Externe
O țară UE schimbă accesul pensioanrilor non-UE la sănătate. Ce reguli impune pentru sistemul medical public
Guvernul din Georgia, acuzat că a folosit o armă chimică pe manifestanții pro-democrație: „Puteai simți cum te arde”. Ce dovezi au ieșit la iveală
Externe
Guvernul din Georgia, acuzat că a folosit o armă chimică pe manifestanții pro-democrație: „Puteai simți cum te arde”. Ce dovezi au ieșit la iveală
Catalin Drula
Ultima oră
16:12 - MaDonna Maria, spitalul premiat la nivel național. Evoluția unei instituții medicale și viziunea liderului care a dus-o în topul performanței din România
15:59 - De ce e Kelemen Hunor supărat pe coaliție: „De trei luni nu suntem în stare să luăm o decizie. E inacceptabil!”
15:48 - Procurorii s-au mișcat repede. Marius Isăilă, omul cu șpaga de un milion de euro pentru Moșteanu, a fost trimis în judecată
15:38 - „Ce scârbos!” De ce s-a ales Meghan Markle cu porecla „Salmonella Sussex” (VIDEO)
15:07 - A fost oprită centrala electrică Petrom de la Brazi, care asigură 10% din energia României. Care e motivul
15:07 - Răsturnare de situație. Gigi Becali, alături de Călin Georgescu: „Eu o să încerc să fac să se salveze”. Ce anunț a făcut patronul FCSB
14:58 - Scene șocante într-un magazin de lux: un bărbat a înghițit o bijuterie. Cum și-a motivat acesta fapta
14:49 - Sectorul 3 și povestea celor 76.912 apartamente reabilitate: cum a luat naștere cel mai mare program de eficiență energetică din România
14:41 - Paula Seling a mărturisit când L-a simțit aproape pe Dumnezeu: „S-a întâmplat recent, când puteam să mor”
14:33 - Ilie Bolojan, așteptat cu un nou protest în Parlament. Angajații Parlamentului amenință cu greva generală (VIDEO)