Forțele aliate conduse de Rusia vor interveni pentru a opri revolta populară din Kazahstan. Președintele kazah a instituit stare de urgență și condamnă „bandele de teroriști internaționali” (VIDEO)

Alianța militară condusă de Federația Rusă a anunțat miercuri seară că va trimite trupe de menținere a păcii în Kazahstan, la invitația președintelui, care a solicitat sprijin extern pentru a opri protestul din țară.

Actualul președinte al alianței, premierul armean Nikol Pașinyan, susține că trupele vor staționa acolo doar „pentru o perioadă limitată de timp”, până când va fi restabilită ordinea.

Oficialul armean nu a spus câți soldați vor fi mobilizați sau cât vor sta aceștia în Kazahstan. Federația Rusă este deja cunoscută pentru faptul că trimite trupe sub masca misiunilor de menținere a păcii pentru ca, în cele din urmă, să stabilească o prezență permanentă în țările-gazdă, potrivit The New York Times.

Președintele Kassym-Jomart Tokayev cere alianței conduse de Rusia să ajute Kazahstanul „să depășească amenințarea teroristă”

Invitația fusese lansată chiar de președintele kazah, Kassym-Jomart Tokayev, care i-a numit pe protestatari „teroriști internaționali” și care spune că a solicitat sprijinul alianței conduse de Federația Rusă pentru „a ajuta Kazahstanul să depășească amenințarea teroristă”.

Revolta a început duminică în vestul Kazahstanului, unde a fost organizat un protest împotriva creșterii prețurilor la carburant. Patru zile mai târziu, mii de protestatari anti-regim au luat cu asalt clădirile guvernamentale, televiziunile, aeroportul și numeroase afaceri private. Practic, nemulțumirile oamenilor s-au extins într-un atac total la elita kazahă, despre care demonstranții spun că ar fi coruptă și autocrată.

Imaginile postate miercuri în mediul online arată cum mii de oameni au dat năvală în principala clădire guvernamentală din cel mai mare oraș al țării, Almaty.

Presa locală a vorbit despre noi ciocniri între protestari și forțele de ordine, care au folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea. Manifestanții au incendiat și parchetul din Almaty, iar ulterior s-au îndreptat către reședința prezidențială.

Potrivit poliției, demonstranții au incendiat 120 de mașini, inclusiv 33 ale poliției, și au afectat circa 400 de afaceri. Peste 200 de protestatari au fost arestați.

Ministrul kazah de interne a confirmat decesul a opt polițiști.

Presa mai relatează că poliția ar fi deschis focul asupra protestatarilor în orașul Atyrau, omorând cel puțin o persoană.