Franța: Relicvă care ar conține sângele lui Hristos, recuperată după ce a fost furată dintr-o mănăstire (FOTO)

O relicvă care ar conține sângele lui Hristos a fost recuperată la șase săptămâni după ce a fost furată dintr-o mănăstire din Franța.

„Sângele lui Hristos”, furat dintr-o abație din nordul Franței

Relicva „Sângele prețios al lui ” se află în abația Fécamp din Normandia de o mie de ani. Potrivit legendei, aceasta conține două fiole care au fost puse într-o ladă și aruncate în mare, ajungând mai apoi în nordul Franței.

Numai că, în noaptea de 1 iunie, aceasta și alte și vase liturgice au fost furate. Poliția suspectează că hoțul a rămas în clădire pe timpul nopții, după ce aceasta a fost închisă, profitând de măsurile slabe de securitate.

Cum a fost recuperată relicva ce ar conține sângele lui Hristos

Detectivul olandez Arthur Brand a povestit, pentru , cum a intrat în posesia relicvei.

Golden artefact said to contain drops of Jesus’ blood found after theft in France — BBC News (World) (@BBCWorld)

El a susținut că o persoană i-a trimis un mail în care scria că obiectele prețioase se află în casa unei prieten al hoțului. Prietenul respectiv a realizat la un moment dat că lucrurile sunt furate și le-a dat persoanei care a trimis mailul. Detectivul i-a spus să-i lase obiectele la ușă și să sune la sonerie. Brand a explicat faptul că dacă respectivul le-ar fi dus direct la mănăstire, putea fi arestat.

„Vreo două zile mai târziu, la 10:30 seara, s-a auzit soneria. M-am uitat afară de pe balcon și, în întuneric, am văzut o cutie. Am alergat pe scări de teamă să nu o ia cineva, dar când am ajuns afară am văzut că nu mai era nimeni”, a povestit detectivul.

El crede că hoțul nu știe ce a furat.

Brand a descris momentul în care a deschis cutia ca fiind o „experiență religioasă autentică”. El urmează să predea prețioasele obiecte poliției, care le va duce înapoi la mănăstire.