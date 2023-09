Incendiu la o rafinărie de petrol din Rusia. Este posibil să fie provocat de un atac cu drone

Un incendiu la o rafinărie de petrol din Krasnodar a fost stins după un , transmite guvernatorul din Krasnodar, Veniamin Kondratiev.

Incendiul a fost semnalat la rafinăria Afipsky din districtul Seversky. Nu au fost înregistrate victime, a declarat Kondratiev pe Telegram, miercuri dimineașa, conform News.ro.

Una dintre unitățile de distilare a păcurii a luat foc, a mai spus acesta.

Guvernatorul a menționat că „pompierii, MES şi serviciile de urgenţă” lucrează pentru a stinge incendiul.

Oficialii ruși se gândesc că este posibil ca focul să fi fost provocat de la

