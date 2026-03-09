B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Incendiu spectaculos la Gara Centrală din Glasgow. O clădire s-a prăbușit din cauza flăcărilor (VIDEO)

Incendiu spectaculos la Gara Centrală din Glasgow. O clădire s-a prăbușit din cauza flăcărilor (VIDEO)

Adrian Teampău
09 mart. 2026, 08:33
Incendiu spectaculos la Gara Centrală din Glasgow. O clădire s-a prăbușit din cauza flăcărilor (VIDEO)
Incendiu spectaculos la Gara Centrală din Glasgow Sursa foto: X
Cuprins
  1. Incendiu spectaculos la Glasgow
  2. Intervenție în forță a pompierilor

Un incendiu spectaculos a cuprins un complex de clădiri al Gării Centrale din orașul scoțian Glasgow. Flăcările au fost atât de intense încât un corp de clădire s-a prăbușit parțial.

Incendiu spectaculos la Glasgow

Flăcările au cuprins o clădire situată chiar lângă Gara Centrală din Glasgow, provocând prăbușirea parțială a acesteia. Un incendiu spectaculos a izbucnit într-un magazin de țigări electronice de pe Union Street, într-o clădire veche, din epoca victoriană clasificată în categoria B.

Inițial, fumul a fost văzut ieșind din clădirea de lângă intrarea în gară. Însă focul s-a extins cu rapiditate și a fost atât de intens încât clădirea s-a prăbușit după câteva ore, în ciuda intervenției pompierilor.

De aici focul, s-a extins, fapt ce a determinat autoritățile să anuleze toate serviciile feroviare către sau dinspre nivelul superior al gării. Compania de trafic pe calea ferată, National Rail a decis să închidă gara, cea mai aglomerată din Scoția. Măsura va rămâne în vigoare atât timp cât autoritățile vor considera de cuviință.

Din fericire catastrofa nu a provocat victime omenești, ci doar pagube materiale.

 „În acest moment, nu am identificat niciun prejudiciu semnificativ la gară. Vom evalua situația la prima oră a dimineții”, au transmis reprezentanții Network Rail la finalul unei ședințe de evaluare a pagubelor, în timpul nopții.

Intervenție în forță a pompierilor

Serviciile de urgență scoțiene au intervenit cu 15 vehicule de stingere a focului și cu aproximativ 60 de pompieri. Inițial, au fost trimise șase echipe de intervenție la locul incidentului, pe Union Street. Pompierii au fost copleșiți, astfel încât a fost nevoie de suplimentarea echipajelor de stingere. Incendiul s-a extins și a luat amploare până seara.

Focul a fost urmărit de un număr foarte mare de curioși care s-au îbghesuit la limita cordonului de siguranță impus de pompieri. În ciuda apelurilor făcute de salvatorii din cadrul serviciilor de urgență oamenii au refuzat să se îndepărteze. Mulți dintre ei au filmat acest incendiu spectaculos și au postat imaginile pe rețelele sociale.

Martorii oculari au descris incidentul, pe rețelele de socializare drept „catastrofal”.

