O elevă din Gary, Indiana, a uimit mediul academic american!

Araceli Cuevas a fost admisă la nu mai puțin de 126 de universități. Potrivit , a primit burse care însumează 9 milioane de dolari.

Cum a reușit o elevă să fie admisă la 126 de universități

Performanța impresionantă a unei eleve din statul american Indiana a atras atenția mediului academic. Araceli Cuevas, care studiază la Gary Lighthouse College Prep Campus, a fost acceptată la nu mai puțin de 126 de universități. În plus, a primit oferte de burse în valoare totală de aproximativ 9 milioane de dolari.

Reușita sa reflectă ani de muncă, disciplină și ambiția de a-și construi un viitor prin . Liceul pe care îl frecventează pune un accent puternic pe pregătirea elevilor pentru continuarea studiilor universitare. Cu toate acestea, rezultatul obținut de Araceli este considerat fără precedent pentru această instituție.

„Araceli s-a remarcat prin rezultatele sale excelente la învățătură și determinarea de a-și atinge obiectivele educaționale”, au transmis reprezentanții școlii.

De ce a aplicat tânăra la atât de multe universități

Dorind să își testeze limitele și să își maximizeze șansele de admitere, Araceli a trimis aplicații către un număr foarte mare de universități din Statele Unite. Multe dintre cereri au fost depuse fără taxe de aplicare, fie prin programe speciale, fie datorită scutirilor de plată. „Am vrut doar să mă depășesc, să fac mai mult și să văd în câte aș putea intra”, a povestit eleva.

Întregul proces a fost complex și a presupus redactarea mai multor eseuri, o muncă ce necesită timp, atenție și mult efort. Chiar dacă a primit oferte de burse care însumează aproximativ 9 milioane de dolari, Araceli va putea folosi doar una dintre ele, în funcție de universitatea pe care o va alege.

Decizia finală trebuie luată în curând, deoarece termenul limită la nivel național pentru confirmarea admiterii este 1 mai. Pentru familia ei, suma totală a burselor reprezintă și un important. „Avem deja un copil la facultate, iar acum, când vor fi doi, cu siguranță că va fi de mare ajutor”, a mai declarat mama acesteia.