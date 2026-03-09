B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » O elevă a primit răspuns „da” de la 126 de universități. Bursele oferite ajung la 9 milioane de dolari

O elevă a primit răspuns „da” de la 126 de universități. Bursele oferite ajung la 9 milioane de dolari

Ana Beatrice
09 mart. 2026, 09:29
O elevă a primit răspuns „da” de la 126 de universități. Bursele oferite ajung la 9 milioane de dolari
Sursă Foto: Facebook - Northwest Indiana Lighthouse Charter Schools
Cuprins
  1. Cum a reușit o elevă să fie admisă la 126 de universități
  2. De ce a aplicat tânăra la atât de multe universități

O elevă din Gary, Indiana, a uimit mediul academic american!

Araceli Cuevas a fost admisă la nu mai puțin de 126 de universități. Potrivit Onet, a primit burse care însumează 9 milioane de dolari.

Cum a reușit o elevă să fie admisă la 126 de universități

Performanța impresionantă a unei eleve din statul american Indiana a atras atenția mediului academic. Araceli Cuevas, care studiază la Gary Lighthouse College Prep Campus, a fost acceptată la nu mai puțin de 126 de universități. În plus, a primit oferte de burse în valoare totală de aproximativ 9 milioane de dolari.

Reușita sa reflectă ani de muncă, disciplină și ambiția de a-și construi un viitor prin educație. Liceul pe care îl frecventează pune un accent puternic pe pregătirea elevilor pentru continuarea studiilor universitare. Cu toate acestea, rezultatul obținut de Araceli este considerat fără precedent pentru această instituție.

„Araceli s-a remarcat prin rezultatele sale excelente la învățătură și determinarea de a-și atinge obiectivele educaționale”, au transmis reprezentanții școlii.

De ce a aplicat tânăra la atât de multe universități

Dorind să își testeze limitele și să își maximizeze șansele de admitere, Araceli a trimis aplicații către un număr foarte mare de universități din Statele Unite. Multe dintre cereri au fost depuse fără taxe de aplicare, fie prin programe speciale, fie datorită scutirilor de plată. „Am vrut doar să mă depășesc, să fac mai mult și să văd în câte universități aș putea intra”, a povestit eleva.

Întregul proces a fost complex și a presupus redactarea mai multor eseuri, o muncă ce necesită timp, atenție și mult efort. Chiar dacă a primit oferte de burse care însumează aproximativ 9 milioane de dolari, Araceli va putea folosi doar una dintre ele, în funcție de universitatea pe care o va alege.

Decizia finală trebuie luată în curând, deoarece termenul limită la nivel național pentru confirmarea admiterii este 1 mai. Pentru familia ei, suma totală a burselor reprezintă și un sprijin financiar important. „Avem deja un copil la facultate, iar acum, când vor fi doi, cu siguranță că va fi de mare ajutor”, a mai declarat mama acesteia.

Tags:
Citește și...
Incendiu spectaculos la Gara Centrală din Glasgow. O clădire s-a prăbușit din cauza flăcărilor (VIDEO)
Externe
Incendiu spectaculos la Gara Centrală din Glasgow. O clădire s-a prăbușit din cauza flăcărilor (VIDEO)
Explozie pe piața petrolului. Brent urcă spre 120 de dolari pe baril, pe fondul conflictului din Iran
Externe
Explozie pe piața petrolului. Brent urcă spre 120 de dolari pe baril, pe fondul conflictului din Iran
Atacuri cu drone și rachete în statele din Golf. Zeci de răniți în Bahrain, explozii auzite la Doha
Externe
Atacuri cu drone și rachete în statele din Golf. Zeci de răniți în Bahrain, explozii auzite la Doha
Fiul ayatollahului Khamenei desemnat liderul suprem al Iranului. Adunarea Experţilor cere poporului să-i jure credinţă UPDATE
Externe
Fiul ayatollahului Khamenei desemnat liderul suprem al Iranului. Adunarea Experţilor cere poporului să-i jure credinţă UPDATE
Emmanuel Macron, mediator între Pezeshkian și Trump. Primul lider occidental care discută cu președintele Iranului
Externe
Emmanuel Macron, mediator între Pezeshkian și Trump. Primul lider occidental care discută cu președintele Iranului
Război în Orientul Mijlociu. Bilanțul pierderilor americane crește la șapte soldați morți
Externe
Război în Orientul Mijlociu. Bilanțul pierderilor americane crește la șapte soldați morți
Partidul lui Friedrich Merz pierde alegerile într-un land important. Verzii, dați câștigători în Baden-Württemberg
Externe
Partidul lui Friedrich Merz pierde alegerile într-un land important. Verzii, dați câștigători în Baden-Württemberg
Israelul a lansat noi atacuri aeriene asupra Iranului. Teheranul amenință cu lovituri asupra infrastructurii petroliere regionale
Externe
Israelul a lansat noi atacuri aeriene asupra Iranului. Teheranul amenință cu lovituri asupra infrastructurii petroliere regionale
Ucraina își cere banii și aurul confiscate de Ungaria. Oschadbank dă în judecată autoritățile de la Budapesta
Externe
Ucraina își cere banii și aurul confiscate de Ungaria. Oschadbank dă în judecată autoritățile de la Budapesta
Elvețienii nu renunță la banii fizici. Plățile în numerar vor fi garantate prin Constituție
Externe
Elvețienii nu renunță la banii fizici. Plățile în numerar vor fi garantate prin Constituție
Ultima oră
09:31 - Donald Trump, relaxat față de scumpirea petrolului. Mesajul cu care încearcă să-și calmeze susținătorii
09:31 - România a activat mecanismul european rescEU pentru evacuarea românilor din Orientul Mijlociu
08:58 - Bugetul pe 2026, din nou în centrul negocierilor din coaliție. Astăzi are loc o nouă rundă de discuții. Ce nemulțumiri există
08:54 - Înfrângere pentru Cristi Chivu în „Derby della Madonnina”. AC Milan relansează cursa pentru titlu în Serie A
08:49 - Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia, sărbătoriți pe 9 martie. Povestea ostașilor care au murit pentru credința lor
08:33 - Incendiu spectaculos la Gara Centrală din Glasgow. O clădire s-a prăbușit din cauza flăcărilor (VIDEO)
08:23 - Explozie pe piața petrolului. Brent urcă spre 120 de dolari pe baril, pe fondul conflictului din Iran
08:10 - Focuri de armă la casa Rihannei din Beverly Hills. O femeie a fost arestată
07:32 - Atacuri cu drone și rachete în statele din Golf. Zeci de răniți în Bahrain, explozii auzite la Doha
23:53 - Fiul ayatollahului Khamenei desemnat liderul suprem al Iranului. Adunarea Experţilor cere poporului să-i jure credinţă UPDATE