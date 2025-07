Incident grav: O baterie externă de telefon mobil a explodat, după ce s-a încins în timpul încărcării. Cinci persoane au fost rănite

Incident halucinant în . Cinci persoane au fost rănite după ce externă a unui telefon mobil ar fi explodat. Totul s-a întâmplat la metroul din Tokyo, informează anunță .

Toate serviciile feroviare de pe linia circulară Yamanote din centrul orașului Tokyo au fost suspendate pentru scurt timp, duminică după-amiază, după un incendiu probabil cauzat de o baterie externă aflată în geanta unui pasager.

Pasagera, o femeie de aproximativ 30 de ani, a declarat că bateria „s-a încins brusc în timpul încărcării, iar telefonul a luat foc în aproximativ 30 de secunde”, arzându-i geanta.

This viral video allegedly shows the aftermath of a battery that caught fire inside someone’s luggage, causing service on Tokyo’s busy Yamanote loop line to be suspended. According to Kyodo News, four people were injured.

