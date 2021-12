Incident la vizita Papei Francisc în Grecia: Un preot ortodox l-a făcut “eretic” (VIDEO)

Incident în timpul vizitei Papei Francisc în Grecia. Un preot ortodox a strigat la Suveranul Pontif și l-a făcut eretic chiar când acesta se întâlnea cu șeful Bisericii Ortodoxe grecești, arhiepiscopul Ieronim al Atenei.

Preotul ortodox a țipat „Papa, eşti un eretic!” către Suveranul Pontif în momentul în care acesta intra în Arhiepiscopia Ortodoxă din Atena, notează Reuters.

Martorii spun că bătrânul a strigat suficient de tare cât să fie auzit de Papă. El a părut să cadă în timp ce polițiștii încercau să-l îndepărteze. Ulterior, preotul a fost lăsat să plece.

Pope Francis was protested as he entered a meeting with His Beatitude Ieronymos II and other Greek Orthodox leaders in Athens today.

A Greek Orthodox cleric shouted, „Pope, you are a heretic!” before being drug away by police.

Video by Vatican press pool (VAMP) pic.twitter.com/zUXxZy4gnR

