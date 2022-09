ISW: Kremlinul nu-i mai poate ține sub control pe rușii care fug de mobilizare / Rusia va începe recrutarea forțată a ucrainenilor din teritoriile ocupate, pentru ca aceștia să lupte împotriva propriei lor țări

Experții Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) susțin în evaluarea lor de marți că Moscova nu-i mai poate calma pe și că nici măcar Kremlinul modul haotic în care se face mobilizarea. Pe de altă parte, Kremlinul pretinde că încălcările legii privind mobilizarea nu sunt decât niște „erori individuale”, „angajații neglijenți” urmând a fi pedepsiți. Aceste mesaje, însă, nu vor rezolva problemele Rusiei, notează ISW.

New: The is attempting to message its way out of the reality of major problems in the execution of its “partial mobilization,” but its narratives are unlikely to placate who can perceive the real mistakes all around them.

— ISW (@TheStudyofWar)