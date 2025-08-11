B1 Inregistrari!
Italia pedepsește drastic aruncarea gunoaielor din mașini. Ce riscă cei care nu vor să respecte regulile

Italia pedepsește drastic aruncarea gunoaielor din mașini. Ce riscă cei care nu vor să respecte regulile

Elena Boruz
11 aug. 2025, 11:19
Italia pedepsește drastic aruncarea gunoaielor din mașini. Ce riscă cei care nu vor să respecte regulile
Sursa foto: Pixabay.com

Un nou decret-lege intrat în vigoare la 9 august 2025, schimbă radical modul în care Italia tratează gestul aparent banal de a arunca deșeuri pe geamul mașinii.

De la hârtie mototolită și chiștoace de țigară, până la sticle sau pungi pline cu gunoi, orice obiect aruncat în drum poate aduce sancțiuni uriașe și, în unele cazuri, chiar închisoare.

Cuprins:

  • Cât de mari pot fi amenzile
  • Poți ajunge la închisoare pentru un astfel de gest
  • Cum vor fi prinși cei care aruncă gunoaie
  • Ce alte sancțiuni există
  • De ce a fost nevoie de o astfel de lege

Cât de mari pot fi amenzile

Pentru deșeuri mărunte, precum un șervețel sau un chiștoc, amenda poate ajunge la 1.188 de euro. Dacă însă obiectul este mai voluminos, o cutie metalică, o sticlă sau o pungă cu resturi, suma poate varia între 1.500 și 18.000 de euro.

Poți ajunge la închisoare pentru un astfel de gest

Da, mai ales dacă aruncarea se face în zone protejate, lângă ape sau în locuri deja poluate. În aceste situații, legea prevede arest imediat și pedepse cu închisoarea între 6 luni și 7 ani, în funcție de gravitate.

Cum vor fi prinși cei care aruncă gunoaie

Nu mai este nevoie ca poliția să te oprească în flagrant. Noile reguli permit folosirea imaginilor surprinse de orice cameră de supraveghere, publică sau privată, ca probă. O fotografie clară cu numărul de înmatriculare este suficientă pentru ca amenda să fie trimisă direct acasă.

Ce alte sancțiuni există

Șoferii prinși în astfel de fapte pot rămâne fără permis până la 6 luni. Dacă mașina este folosită în mod repetat pentru a abandona deșeuri, poate fi confiscată, cu excepția cazului în care aparține unei persoane neimplicate.

În plus, firmele ale căror angajați aruncă gunoaie cu vehiculele de serviciu pot fi trase la răspundere. Patronii riscă până la 5 ani și jumătate de închisoare dacă se dovedește că au tolerat sau ignorat comportamentul.

De ce a fost nevoie de o astfel de lege

„Nu este doar o chestiune de decență, ci de siguranță rutieră și protecția mediului”, a declarat Luigi Altamura, comandantul poliției locale din Verona, conform corriere della sera.

El a explicat că un obiect aruncat din mașină poate lovi un motociclist, poate provoca un accident sau poate contamina mediul pentru ani de zile.
Autoritățile transmit un mesaj clar: toleranță zero față de un comportament considerat nu doar incivil, ci și periculos.

