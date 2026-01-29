B1 Inregistrari!
Jaf spectaculos în Italia! Comori de peste 1 milion de euro furate din biblioteca unui palat nobiliar

Ana Beatrice
29 ian. 2026, 16:53
Ana Beatrice
29 ian. 2026, 16:53
  1. Cum au dispărut comorile din biblioteca Palazzo Massimo Lancellotti
  2. Ce piste au dus anchetatorii către suspecți

Un jaf spectaculos, estimat la peste un milion de euro, a zguduit centrul Romei. Nu mai puțin de 124 de cărți rare au dispărut din biblioteca unui palat nobiliar. Printre volumele furate se află și un incunabul extrem de rar, parte din colecția valoroasă a familiei. Furtul a avut loc în vara anului 2013, din biblioteca Palazzo Massimo Lancellotti, situată chiar în inima capitalei italiene.

Operele, considerate de o valoare inestimabilă, nu au fost recuperate nici până în prezent. Cu toate acestea, ancheta a avansat, iar procesul se apropie acum de momentul verdictului. Procurorii îi acuză pe portarul imobilului, pe mama acestuia, angajată ca femeie de serviciu, și pe un complice din exterior. Aceștia sunt suspectați că ar fi pus la cale jaful care a șocat lumea culturală.

Cum au dispărut comorile din biblioteca Palazzo Massimo Lancellotti

Totul a ieșit la iveală în vara anului 2013. Atunci, familia Lancellotti a constatat dispariția unor volume extrem de valoroase din reședința lui Filippo Massimo Lancellotti.

Sora lui Filippo Massimo Lancellotti și arhivarul au observat că aranjarea cărților fusese schimbată. Potrivit La Repubblica, acest detaliu a indicat clar că cineva intrase în bibliotecă. Verificările făcute ulterior au confirmat cele mai mari temeri, iar cele mai valoroase piese ale colecției se dovediseră deja dispărute.

Printre volumele dispărute se număra un incunabul de o raritate excepțională. Este una dintre primele cărți moderne, realizată cu litere mobile în a doua jumătate a secolului al XV-lea. Mai exact, este prima ediție a Epistolelor Sfântului Ieronim, tipărită în 1467, în casa Massimo, prima tipografie romană, de Sweynheim și Pannartz. Arhivarul a descris volumul drept „o raritate neprețuită”, subliniind în instanță că se afla într-o stare impecabilă și că nu l-ar putea uita niciodată.

Ancheta a mai scos la iveală un detaliu esențial, ușa bibliotecii nu prezenta urme de forțare. „Sora mea, eu, asistenta mea și portarul avem cheile. Iar arhivarul are acces la bibliotecă cerându-i cheile portarului”, a declarat proprietarul. Cu toate acestea, investigatorii au aflat că femeia de serviciu avea acces regulat în încăpere pentru a face curățenie, fapt care a ridicat suspiciuni serioase.

Ce piste au dus anchetatorii către suspecți

Imediat după descoperirea furtului, Unitatea de Protecție a Patrimoniului Cultural a Carabinierilor și-a îndreptat atenția asupra portarului și a mamei acestuia. Interceptările telefonice au scos la iveală un apel către un număr asociat casei de licitații Christie’s. Au urmat alte convorbiri cu comercianți și o firmă de ambalare și transport, detalii care au atras rapid suspiciunile anchetatorilor.

În paralel, comportamentul financiar al mamei portarului a ridicat semne serioase de întrebare. Femeia a început să investească bani în fonduri și a semnat un cec de 17.000 de euro, fără o explicație clară pentru această disponibilitate bruscă de capital.

Potrivit procurorilor, un complice din exterior ar fi intervenit pentru a-i sprijini. Avocatul familiei Lancellotti a declarat că martorii au vorbit despre un vizitator frecvent, văzut de mai multe ori ieșind din clădire alături de portar.

La 13 ani de la jaf, volumele nu au fost încă recuperate, însă procesul se apropie de final. Avocatul proprietarului spune că există încredere într-un verdict favorabil și subliniază gravitatea cazului, având în vedere valoarea istorică, artistică și economică uriașă a cărților. În opinia sa, volumele ar fi fost furate, cel mai probabil, de cineva care avea cheile și care a acționat cu sprijinul unui cunoscător al pieței de artă.

