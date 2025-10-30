Jaful de la Louvre, din Franța, este mai aproape de a fi rezolvat. Autoritățile judiciare pariziene au făcut încă cinci arestări, fără a găsi și bijuteriile furate.

Cinci arestări în jaful de la Louvre

Autoritățile judiciare franceze au făcut cinci noi în ancheta furtului de la muzeul francez. Printre persoanele reținute se află și principalul suspect din jaful de la Louvre, conform procurorului general din Paris, Laure Beccuau. Aceasta a venit cu precizări în cadrul unei emisiuni la postul radiofonic francez RTL.

Cei cinci suspecţi au fost reținuți simultan în diferite zone din Regiunea Pariziană, în jurul orei locale 21:00, miercuri, 29 octombrie, relatează EFE. Noile arestări se adaugă altor două, făcute inițial, sâmbătă. Poliția suspectează că cei reținuți fac parte dintr-un grup organizat care a comis furtul bijuteriilor. Pe de altă parte, bijuteriile furate, estimate la 88 de milioane de euro, nu au fost încă găsite.

„Unul dintre suspecţi era într-adevăr unul dintre obiectivele anchetatorilor, îl aveam în vizor. (…) Cât despre persoanele care au fost plasate în arest, acestea sunt persoane care pot eventual să ne informeze despre desfăşurarea faptelor. (…) Percheziţiile au avut loc în cursul serii şi al nopţii trecute, dar nu ne-au permis să găsim prada furată în timpul jafului”, a precizat procuroarea franceză.

Laure Beccuau a explicat că mai multe urme ADN îl leagă pe suspectul principal de furtul bijuteriilor de la muzeul Louvre. Ea a sugerat că suspectul face parte dintr-o grupare care a comis jaful de la Louvre pe 19 octombrie.

💎 Cinq nouvelles interpellations, dont un principal suspect, ont eu lieu dans le cadre de l’enquête sur le casse du Louvre, affaire qui a fait le tour de la Planète, a annoncé jeudi la procureure de Paris Laure Beccuau sur RTL ⬇️ — Agence France-Presse (@afpfr)

Bijuteriile furate nu au apărut

Postul TV francez BFM a anunțat joi dimineață că încă o persoană a fost arestată în Regiunea Pariziană (RP) miercuri seară. Bărbatul respectiv ar fi fost prezent la locul infracţiunii, pe 19 octombrie, când a fost comis jaful de la Louvre. Alți doi bărbați, a relatat presa, suspectaţi de participarea la lovitură, au fost reținuți miercuri seară. Ei au fost puși sub acuzre, deși bijuteriile sustrase nu au fost încă găsite.

Cei doi bărbaţi, în vârstă de 34 şi 39 de ani, care au fost arestaţi sâmbătă seara, au fost puşi sub acuzare pentru „furt în bandă organizată şi asociere în scopul comiterii unei infracţiuni. Cei doi au recunoscut parțial că ar fi participat la furt, a spus Laure Beccuau. Aceştia sunt suspectaţi că ar fi pătruns în galeria Apollo pentru a fura bijuteriile.

„Singurul comentariu pe care vi-l putem oferi în această seară este că există o discrepanţă enormă între caracterul extraordinar al acestui caz şi personalitatea absolut obişnuită a clientului nostru”, au declarat avocaţii suspectului în vârstă de 34 de ani.

Avocaţii celui de-al doilea inculpat nu au dorit să facă declaraţii.

🔴ALERTE INFO – Louvre : « Ils ont DÉCOUPÉ le verre à la disqueuse et se sont emparés des bijoux et sont ressortis ». Procureur de la République Mme. Des Cars a donc menti devant la Représentation nationale en affirmant que « le verre n’avait pas cédé »

— Gazette de Varenne (@G_deVarenne)

Bijuteriile din jaful de la Louvre nu pot fi vândute

Laura Beccuau a confirmat că bijuteriile nu au fost recuperate. Ea și-a exprimat speranța că acestea vor fi găsite și returnate muzeului. Jaful de la Louvre a provocat o emoție uriașă în opinia publică franceză.

„Aceste bijuterii sunt, evident, nevandabile. Reamintim că (…) oricine le-ar cumpăra s-ar face vinovat, la rândul său, de complicitate la această infracţiune. Încă mai este timp să le restituiţi”, a adăugat ea.

Valoarea bijuteriilor sustrase este estimată la 88 de milioane de euro, conform estimărilor conducerii muzeului.

Cum s-a produs furtul bijuteriilor

Muzeul Louvre, cel mai important din Paris, a fost ținta unei lovituri pe 19 octombrie, în tmpul zilei, la ora locală 09:30. Jaful de la Louvre a fost comis de o bandă formată din mai multe persoane. Infractorii au instalat un camion cu platformă elevatoare în faţa unei laturi a clădirii, pe un chei de-a lungul Senei.

Doi dintre ei, cu fețele acoperite au escaladat zidurile muzeului cu ajutorul unei nacele și au păstruns în galeria Apollon unde au dat lovitura. Ei au spart o fereastră ca să intre, iar apoi au golit vitrinele cu bijuterii. Hoții au folosit discuri abrazive ca să taie sticla. Jaful de la Louvre a durat în total mai puţin de opt minute.

După furt, au coborât prin aceeași procedură și au fugit pe două scutere conduse de complicii lor. În timp ce e retrăgeau, au scăpat coroana împărătesei Eugénie, soţia împăratului Napoleon al III-lea, care a fost deteriorată.