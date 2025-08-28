B1 Inregistrari!
Kiev: Atac masiv cu drone și rachete rusești. Patru persoane au murit, iar alte zeci au fost rănite

Selen Osmanoglu
28 aug. 2025, 08:15
Cel puţin patru persoane au murit şi alte peste 20 au fost rănite, după un nou atac cu rachete balistice şi drone asupra Ucrainei.

Ce s-a întâmplat

Rusia a atacat masiv cu drone și rachete rusești capitala Ucrainei, joi dimineața. Cel puțin patru persoane, printre care și doi copii, au murit,  iar alte peste 20 de persoane au fost rănite, conform Obozrevatel, citat de Observator. Cu toate acestea, se așteaptă ca numărul victimelor să crească.

Echipele de salvare s-au deplasat la fața locului pentru a scoate persoanele blocate sub dărâmături.

„Totul este distrus”

Tymur Tkachenko, șeful administrației orașului Kiev, a declarat că Rusia a lansat drone, rachete de croazieră și rachete balistice. „Totul este distrus”, a spus Tkachenko.

În urma atacurilor, cel puțin 20 de locuri din șapte districte ale Kievului au fost afectate, iar aproape 100 de clădiri au fost avariate, inclusiv un centru comercial din centrul orașului.

De asemenea, o clădire rezidențială cu cinci etaje din districtul Darnytskyi a fost lovită direct.

Acesta este primul atac major combinat al Rusiei cu drone și rachete care lovește Kievul de când președintele american Donald Trump s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska, la începutul acestei luni, pentru a discuta despre încheierea războiului de trei ani din Ucraina.

