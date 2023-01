Kievul despre „armistiţiul de Crăciun” „oferit de Kiril al Rusiei: Podoliak către Kiril: „Biserica Ortodoxă Rusă nu reprezintă Ortodoxia globală și acționează ca un „propagandist de război”

Mihailo Podoliak, unul dintre consilierii președintelui Ucrainei, a transmis că trebuie să părăsească teritoriile ocupate din înainte de orice „armistițiu temporar”:

„În primul rând. Ucraina nu atacă teritoriul străin și nu ucide civili. Așa cum face Federația Rusă. Ucraina distruge doar membrii armatei de ocupație de pe teritoriul său”, a declarat Podoliak.

„În al doilea rând. Federația Rusă trebuie să părăsească teritoriile ocupate – doar atunci va avea un „armistițiu temporar”. Păstrați ipocrizia pentru dumneavoastră”, a postat Podoliak pe Twitter.

Podoliak a comentat şi aşa-zisul apel al Patriarhului Kirill al Moscovei pentru un „armistițiu de Crăciun”, spunând că declarația este o „capcană cinică și un element de propagandă”:

„ROC (Biserica Ortodoxă Rusă n.r.) nu este o autoritate pentru Ortodoxia globală și acționează ca un „propagandist de război”, a declarat Podoliak.

„ROC a îndemnat la genocidul ucrainenilor, a incitat la crime în masă și insistă pentru o militarizare și mai mare a Federația Rusă”, a adăugat el.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M)