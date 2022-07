Kiril Petkov, premierul demis al Bulgariei: „Corupția și influența Rusiei sunt același lucru. Corupția e cel mai bun instrument al rușilor în Balcani” / Cum a reușit Moscova să dărâme Guvernul de la Sofia

Kiril Petkov, premierul demis al Bulgariei, a vorbit, într-un interviu pentru , despre corupția și influența Rusiei în țara sa, care sunt fix același lucru, și despre cum Moscova i-a dărâmat practic guvernul, ca reacție după ce el a reușit să înlocuiască gazul rusesc cu cel azer.

Petkov, care a studiat la Harvard, este un pro-european convins și un ferm susținător al luptei anticorupție. în iunie de Parlament, prin moțiune de cenzură, dar își menține postul până la formarea unui nou guvern sau până vor fi organizate Petkov se teme că va fi răsturnat definitiv, dar e decis să ia atitudine în ceea ce privește traficul de influență al lui Vladimir Putin în estul Europei.

Cum a reușit Rusia a prăbușească guvernul bulgar

Gigantul energetic Gazprom furniza 90% din gazele de care are nevoie Bulgaria dar, în contextul războiului declanșat de ruși în Ucraina și al șantajului practicat de Moscova cu gazul rusesc, Guvernul Petkov a reușit să încheie un contract de furnizare de gaz din Azerbaidjan.

„ costă de trei ori mai puțin decât cel de la Gazprom, dar guvernul anterior (condus de Boiko Borisov – n.r.) a renunțat cumva la el. Ei au zis că nu există nicio conductă, dar se pare că avem o legătură și e suficientă. Cineva făcuse o înțelegere pentru a plăti de trei ori mai mult. Trebuie să fii extrem de prost sau corupt ca să faci asta”, a susținut Kiril Petkov.

Trecerea de la gazul rus la cel azer a fost „o schimbare seismică pentru Bulgaria”, scrie The Times, care a atras reacția violentă, dar tăcută a Moscovei.

Rusia a activat astfel opoziția din Parlamentul bulgar, care a reușit să dărâme guvernul lui Kiril Petkov. Ca o altă demonstrație a curajului manifestat de reformist, Guvernul său , sub acuzația că erau, în fapt, spioni. Oficialii ruși au trecut la amenințări, dar

Liderul bulgar a susținut acum că e „destul de sigur” că unii dintre cei 70 „vorbeau activ cu parlamentarii și dădeau jurnaliştilor articole gata de publicare”.

„Ambasadorul Rusiei a fost suspectat că joacă un rol activ, ducând politicieni în Grecia, în vacanță”, a mai spus Petkov, pentru The Times.

Cum se mai simte influența rusă în Bulgaria

Premierul demis a mai susținut că Bulgaria nu a mai blocat cererea Macedoniei de Nord de primire în UE, deși rușii au făcut presiuni în ambele țări.

De asemenea, potrivit ministrului adjunct Ivan Hristanov, traficul de persoane și de droguri de pe granița cu Turcia, destructurat de ei, aducea mafiei locale un miliard de dolari pe an. Hristanov, care e păzit acum după ce a fost amenințat cu moartea, a mai afirmat că ce a făcut guvernul său la granița cu Turcia a dus la căderea guvernului.

De altfel, jurnaliștii de investigație bulgari au descoperit că există legături între personajele din lumea interlopă care gestionează punctul de trecere a frontierei și membri ai parlamentului de la Sofia.

Cancerul corupției, arma Rusiei

Prim-ministrul bulgar a mai susținut că procurorul general nu-și face treaba în lupta anticorupție, dar el nu-l poate schimba deoarece are nevoie de votul a două treimi dintre parlamentari, or peste o treime dintre parlamentari ar risca să fie investigați sub un nou procuror general.

„Am redus corupția la nivel local, dar am descoperit că aveam un dușman chiar mai mare -influența rusă. Nu am realizat că influența rusă în Bulgaria și corupția sunt același lucru. Corupția e cel mai bun instrument de politică externă al Moscovei în Balcani (…)

Mi-am dat seama că există 20 de persoane-cheie. Corupția nu e împrăștiată în sistem. Ea se reduce la persoanele-cheie din guvern și la vreo 20 de persoane din sectorul privat. Dacă am avea un procuror complet independent, această țară ar putea fi curățată într-un an”, a declarat Petkov.

Perspectivele de viitor

Dacă se ajunge la anticipate, analiștii se tem că partidul naționalist Renașterea, condus de Kostadin Kostadinov, va avea un rezultat bun. Formațiunea susține că războiul declanșat de Rusia în Ucraina e un „război civil” și s-a pronunțat împotriva expulzării celor 70 de diplomați ruși.

Kostadinov respinge acuzațiile că primește ordine de la Kremlin și-i acuză pe alți politicieni că primesc ordine de la SUA.

Analiștii mai cred că ororile comise de ruși în Ucraina i-au îngrozit pe bulgari. Pe de altă parte, iarna care vine va pune la încercare hotărârea lor de a respinge gazul rusesc.