Klaus Iohannis, mesaj după cutremurul puternic, în urma căruia cel puțin 48 de oameni au murit: România este alături de poporul Japoniei în aceste momente dificile (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a publicat un mesaj pe rețeaua X, în care a transmis un mesaj de condoleanțe pentru victimele , în urma căruia 48 de oameni au murit.

„România este alături de poporul Japoniei în aceste momente dificile. Transmitem sincere condoleanțe familiilor și prietenilor victimelor cutremurelor”, a scris Klaus Iohannis pe rețeaua X, fostă Twitter.

Romania 🇷🇴 stands by the people of Japan🇯🇵 in these difficult times. We send our heartfelt condolences to the families and friends of the earthquakes’ victims.

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis)