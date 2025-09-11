Larry Ellison, cofondatorul Oracle și aliat al lui Donald Trump, a devenit cel mai bogat om din lume, depășindu-i averea lui Elon Musk.

Cuprins:

Ce avere deține Larry Ellison Pentru cât timp a deținut Elon Musk titlul de cel mai bogat om din lume Care sunt previziunile pentru Oracle Ce i-a adus faima lui Larry Ellison Ce aplicație celebră vrea să cumpere Oracle

Ce avere deține Larry Ellison

Averea lui Ellison a urcat brusc, miercuri dimineață, cu 101 miliarde de dolari, ajungând să fie 393 de miliarde de . Creșterea s-a produs odată cu majorarea acțiunilor Oracle, care reprezintă o parte semnificativă din averea lui Ellison, cu peste 40%. La acel moment, averea lui Musk era estimată la 385 de miliarde de dolari, potrivit Bloomberg Billionaires Index, citat de .

Până la sfârșitul zilei, pozițiile în topul celor mai bogați oameni din lume s-a schimbat iar, Musk revenind pe primul loc. Asta s-a întâmplat după ce prețul acțiunilor companiei Oracle au pierdut o parte din progresul înregistrat în dimineața de miercuri.

Pentru cât timp a deținut Elon Musk titlul de cel mai bogat om din lume

Înainte de a fi detronat de Ellison, Musk deținea titlul de cel mai bogat om din lume de aproape un an, cu toate că scandalurile în care a fost implicat au dus la scăderea acțiunilor Tesla, cea mai valoroasă afacere a lui Musk.

Încrederea investitorilor companiei de mașini electrice a fost destabilizată de reacțiile negative ale consumatorilor față de implicarea politică a lui Musk, dar și de renunțarea de către administrația Trump la inițiativele privind mașinile electrice.

Care sunt previziunile pentru Oracle

Potrivit directorului general Oracle, Safra Catz, în ultimul trimestru, compania a semnat patru contracte de mai multe miliarde de dolari și anticipează alte câteva acorduri în lunile următoare. De asemenea, CEO-ul estimează că veniturile provenite din Oracle Cloud Infrastructure vor înregistra o creștere cu până la 18 miliarde de dolari, adică cu 77% mai mult decât anul precedent.

Compania va continua să crească, estimându-se că până în 2030, veniturile vor ajunge în jurul sumei de 144 de miliarde de dolari.

Ce i-a adus faima lui Larry Ellison

Larry Ellison a pus bazele Oracle în 1977 și a intrat în atebția publică 13 ani mai târziu, în 1990, atât pentru stilul său de viață extravagant, cât și pentru compania de baze de date care i-a adus averea. În 2025, la vârstă de 81 de ani, Ellison a fost preț de câteva ore cel mai bogat om din lume.

În cadrul companiei Oracle, a ocupat poziția de director executiv până în 2014, iar în prezent, este președintele consiliului de administrație și directorul de tehnologie al companiei.

De asemenea, și-a exprimat sprijinul pentru președintele .

Ce aplicație celebră vrea să cumpere Oracle

Când Trump s-a întors la Casa Albă în ianuarie, Ellison a apărut alături de Sam Altman de la OpenAI și Masayoshi Son de la SoftBank pentru a anunța un proiect numit „Stargate”, menit să dezvolte infrastructura de inteligență artificială în SUA.

Cum TikTok riscă să fie interzis în SUA dacă nu se va separa de compania chineză care îl deține, ByteDance, Oracle a fost pe lista de potențiali cumpărători ai celebrei aplicații. Se pare că și Donald Trump îl sprijină în acest demers. În ianuarie, întrebat dacă este de acord ca Musk să cumpere TikTok, președintele Statelor Unite a răspuns: „Mi-ar plăcea ca și Larry să o cumpere.”

Ambițiile media ale lui Ellison nu se opresc la TikTok. El a finanțat o mare parte dintr-o ofertă 8 miliarde de dolari pentru achiziționarea companiei Paramount, care deține CBS și MTV, făcută de fiul său. Afacerea dintre Paramount și compania media Skydance, controlată de fiul său David, s-a încheiat luna trecută.