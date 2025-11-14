Cei dispuși să-și înceapă o nouă viață sunt atrași de o din Marea Egee, care oferă sprijin financiar. Insula lansează un program atractiv menit să aducă familii dornice de stabilitate și doritoare să contribuie la revitalizarea comunității locale. Biserica oferă noilor veniți cinci sute de euro lunar timp de trei ani pentru a le garanta un început sigur.

De ce depinde renașterea unei insule aproape pustii

Biserica Ortodoxă Greacă finanțează un amplu program de revitalizare pe insula . Aici trăiesc permanent doar 24 de locuitori, izolați și afectați de un declin demografic sever. Vara, populația insulei urcă temporar la 65 de persoane, dar această creștere nu aduce soluții reale comunității.

În urmă cu patru decenii, insula avea aproape trei sute de locuitori, însă plecarea tinerilor a dus la un declin demografic accentuat. Primarul spune că sunt necesare familii tinere care să aducă energie, stabilitate și perspective solide pentru viitorul comunității, potrivit express.co.

Școala insulei a fost redeschisă după 24 de ani, datorită unei familii curajoase care a decis să se stabilească acolo. În 2023, încă patru familii au ales Antikythera, semn al unui interes tot mai mare pentru o viață liniștită susținută financiar.

Persoanele care aleg să se mute au șanse mai mari de integrare dacă practică insulei, precum pescuit, panificație, construcții sau alte servicii esențiale.

Ce găsesc noii veniți atunci când pășesc pe insula Antikythera

Pe insulă funcționează o singură cafenea deschisă permanent, care servește simultan ca magazin alimentar pentru localnici. Turiștii au la dispoziție o singură variantă de cazare, un hostel simplu care surprinde perfect ritmul liniștit și autentic al insulei.

Antikythera măsoară 13 kilometri pătrați, dar compensează prin peisaje spectaculoase și plaje retrase cu nisip fin. Singurul sat al insulei, alături de portul Potamos, reprezintă nucleul vieții locale și păstrează intact farmecul tradițional al comunității.

Firma Elxis precizează că locuințele incluse în program nu sunt încă finalizate, motiv pentru care înscrierile pentru rezidență rămân suspendate. Accesul pe insulă se realizează cu feribotul din Kythira sau Kissamos, oferind vizitatorilor o sosire pitorească într-un loc cu totul special.