Meta se confruntă cu un verdict dur, după ce un juriu a găsit compania vinovată pentru toate capetele de acuzare. Acestea includ practici comerciale „neloiale, înșelătoare și abuzive”, comise în mod intenționat. Decizia vine după ani de semnale de alarmă trase de i, activiști și avertizori de integritate. Aceștia au atras atenția asupra pericolelor la care sunt expuși copiii și adolescenții pe platformele companiei.

Instanța a obligat Meta să plătească despăgubiri de 375 de milioane de dolari, într-un caz considerat un moment de cotitură. Este pentru prima dată când compania este trasă la răspundere de un juriu pentru aceste probleme. Deși suma este sub nivelul miliardelor solicitate inițial, procesul nu s-a încheiat, urmând o etapă în care judecătorul ar putea impune schimbări majore și penalități suplimentare.

Meta a transmis că nu este de acord cu decizia și intenționează să o conteste. Acțiunea în instanță a fost deschisă în 2023 de procurorul general din New Mexico, Raúl Torrez. Acesta a acuzat compania că a permis crearea unui mediu favorabil prădătorilor de copii pe și Instagram, acuzații respinse de gigantul tech.