B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Lovitură dură pentru Meta! Compania, găsită vinovată într-un caz șocant legat de exploatarea copiilor pe Facebook și Instagram

Lovitură dură pentru Meta! Compania, găsită vinovată într-un caz șocant legat de exploatarea copiilor pe Facebook și Instagram

Ana Beatrice
25 mart. 2026, 09:29
Lovitură dură pentru Meta! Compania, găsită vinovată într-un caz șocant legat de exploatarea copiilor pe Facebook și Instagram
Sursă Fot: Freepik.com
Cuprins
  1. De ce a fost găsită Meta vinovată în acest caz
  2. Cât de sigur este, de fapt, mediul online pentru copii
  3. Poate criptarea să protejeze utilizatorii sau îi ajută pe prădători

Un verdict important în Statele Unite zguduie gigantul tech! Un juriu din New Mexico a decis că Meta a încălcat legea, în urma unor acuzații grave. Compania nu și-ar fi informat utilizatorii despre riscurile platformelor sale și nu ar fi oferit protecție adecvată copiilor în fața prădătorilor sexuali, potrivit CNN.

De ce a fost găsită Meta vinovată în acest caz

Meta se confruntă cu un verdict dur, după ce un juriu a găsit compania vinovată pentru toate capetele de acuzare. Acestea includ practici comerciale „neloiale, înșelătoare și abuzive”, comise în mod intenționat. Decizia vine după ani de semnale de alarmă trase de părinți, activiști și avertizori de integritate. Aceștia au atras atenția asupra pericolelor la care sunt expuși copiii și adolescenții pe platformele companiei.

Instanța a obligat Meta să plătească despăgubiri de 375 de milioane de dolari, într-un caz considerat un moment de cotitură. Este pentru prima dată când compania este trasă la răspundere de un juriu pentru aceste probleme. Deși suma este sub nivelul miliardelor solicitate inițial, procesul nu s-a încheiat, urmând o etapă în care judecătorul ar putea impune schimbări majore și penalități suplimentare.

Meta a transmis că nu este de acord cu decizia și intenționează să o conteste. Acțiunea în instanță a fost deschisă în 2023 de procurorul general din New Mexico, Raúl Torrez. Acesta a acuzat compania că a permis crearea unui mediu favorabil prădătorilor de copii pe Facebook și Instagram, acuzații respinse de gigantul tech.

În același timp, presiunea juridică asupra Meta crește, în contextul altor procese similare. Unul dintre ele se desfășoară în Los Angeles, unde compania, alături de YouTube, este acuzată că a dezvoltat funcții care creează dependență și afectează sănătatea mintală a tinerilor.

Cât de sigur este, de fapt, mediul online pentru copii

Presiunea asupra giganților rețelelor sociale continuă să crească. Aceștia sunt implicați în sute de procese intentate de persoane fizice, districte școlare și procurori generali din mai multe state. Unele dintre aceste cazuri urmează să ajungă în instanță chiar în acest an. Cazul din New Mexico a inclus un proces de șase săptămâni, cu mărturii ale directorilor Meta și ale unor foști angajați deveniți denunțători. Juriul a avut de decis dacă Meta a indus în eroare utilizatorii în mod intenționat sau dacă a creat, cu bună știință, un sistem care poate afecta tinerii.

De cealaltă parte, compania susține că depune eforturi constante pentru siguranța utilizatorilor și că lupta împotriva conținutului dăunător este una complexă. Procurorul general Raúl Torrez a numit verdictul „o victorie istorică”, acuzând Meta că a pus profitul înaintea protecției copiilor. În apărare, avocatul companiei a subliniat că mii de angajați lucrează la siguranța platformelor. Acesta a adăugat că există investiții semnificative în protejarea utilizatorilor tineri.

Ancheta a scos la iveală și detalii alarmante. Autoritățile au creat conturi false care imitau copii, iar acestea au fost rapid expuse la conținut sexual și abordate de adulți cu intenții clare. Mai mult, trei bărbați au fost arestați după ce au crezut că urmează să se întâlnească cu o fetiță de 12 ani. Totul s-a întâmplat în urma interacțiunilor cu aceste conturi-capcană.

Poate criptarea să protejeze utilizatorii sau îi ajută pe prădători

Cazul din New Mexico a adus în prim-plan o dilemă sensibilă. Cât de sigură este criptarea end-to-end pentru adolescenți pe platforme precum Instagram? Deși această funcție oferă confidențialitate totală, ea poate îngreuna intervenția autorităților în identificarea prădătorilor online.

În plin proces, Meta a făcut un pas înapoi și a anunțat că va elimina această opțiune de pe Instagram în cursul acestui an. Compania a motivat decizia prin faptul că era folosită de foarte puțini utilizatori. Compania susține că cei care doresc conversații criptate pot apela în continuare la WhatsApp. În același timp, Meta insistă că a investit ani de zile în dezvoltarea tehnologiilor menite să combată exploatarea copiilor, pe care o califică drept o crimă gravă.

Totuși, apărarea a ridicat semne de întrebare asupra modului în care a fost desfășurată ancheta. Avocații au acuzat autoritățile că ar fi folosit imagini reale ale unor copii, fără acordul acestora, pentru a crea conturi-capcană. Procurorul general Raúl Torrez a respins aceste acuzații, considerându-le o simplă tactică de distragere, menită să mute atenția de la responsabilitatea companiei. În opinia sa, astfel de argumente nu vor cântări decisiv în fața juriului.

Tags:
