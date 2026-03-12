Potrivit unui raport publicat de , hotelierii greci observă o creștere semnificativă a anulărilor. Situația ridică semne de întrebare cu privire la evoluția sezonului turistic din acest an. Cu toate acestea, există și un efect invers. O parte dintre turiștii care plănuiau inițial vacanțe în Egipt sau Turcia aleg acum insulele grecești ca alternativă.

Chiar și așa, industria turismului din Grecia se confruntă cu o provocare suplimentară: creșterea costurilor de transport. Scumpirea feriboturilor și a biletelor de avion pune presiune atât pe turiști, cât și pe operatorii din turism.

De ce au devenit mai scumpe călătoriile spre Grecia

Pe lângă valul de anulări, turiștii care își planifică o vacanță în Grecia se lovesc și de costuri tot mai mari de transport. Biletele de feribot s-au scumpit cu aproximativ 10%, iar tarifele pentru zboruri au crescut cu aproape 15%. Creșterile sunt puse pe seama majorării prețurilor la combustibili, notează .

În același timp, prețul petrolului a urcat până la aproximativ 200 de dolari pe baril. Această evoluție pune o presiune puternică asupra companiilor de transport și, implicit, asupra turiștilor. Situația stârnește îngrijorare în industria turismului din Grecia. Președintele Uniunii Hotelierilor din Grecia, Tsiklakidis, avertizează că sezonul estival ar putea aduce pierderi importante, mai ales dacă conflictul din Orientul Mijlociu va continua.