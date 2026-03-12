Turismul din Grecia primește o lovitură neașteptată! Un val de anulări apare chiar în plin sezon al rezervărilor pentru vacanțele de vară. Autoritățile de la Atena se tem de pierderi semnificative în acest an.
Ce îi determină pe turiști să renunțe la vacanțele din Grecia
Într-o perioadă în care Grecia ar trebui să se pregătească pentru afluxul de turiști din sezonul estival, tot mai multe rezervări sunt anulate. Mulți vizitatori, în special din Israel și Statele Unite, își schimbă planurile de călătorie. Decizia vine pe fondul temerilor legate de războiul din Orientul Mijlociu și de posibilele riscuri pentru siguranța deplasărilor.
Potrivit unui raport publicat de Novinite, hotelierii greci observă o creștere semnificativă a anulărilor. Situația ridică semne de întrebare cu privire la evoluția sezonului turistic din acest an. Cu toate acestea, există și un efect invers. O parte dintre turiștii care plănuiau inițial vacanțe în Egipt sau Turcia aleg acum insulele grecești ca alternativă.
Chiar și așa, industria turismului din Grecia se confruntă cu o provocare suplimentară: creșterea costurilor de transport. Scumpirea feriboturilor și a biletelor de avion pune presiune atât pe turiști, cât și pe operatorii din turism.
De ce au devenit mai scumpe călătoriile spre Grecia
Pe lângă valul de anulări, turiștii care își planifică o vacanță în Grecia se lovesc și de costuri tot mai mari de transport. Biletele de feribot s-au scumpit cu aproximativ 10%, iar tarifele pentru zboruri au crescut cu aproape 15%. Creșterile sunt puse pe seama majorării prețurilor la combustibili, notează The Sun.
În același timp, prețul petrolului a urcat până la aproximativ 200 de dolari pe baril. Această evoluție pune o presiune puternică asupra companiilor de transport și, implicit, asupra turiștilor. Situația stârnește îngrijorare în industria turismului din Grecia. Președintele Uniunii Hotelierilor din Grecia, Tsiklakidis, avertizează că sezonul estival ar putea aduce pierderi importante, mai ales dacă conflictul din Orientul Mijlociu va continua.
Există riscul anulării zborurilor către destinațiile de vacanță
Pe fondul scumpirii combustibililor, companiile aeriene spun că vor menține zborurile programate. Totuși, costurile pentru biletele de avion ar putea fi mult mai mari decât în anii trecuți. Pentru turiști, acest lucru este un semnal că vacanțele ar trebui rezervate din timp. Specialiștii avertizează că prețurile ar putea continua să crească în perioada următoare.
În același timp, apar și temeri legate de posibile probleme în transportul aerian. Expertul în piața mărfurilor, James Noel-Beswick, a declarat pentru BBC că există riscul unor întârzieri sau chiar anulări de zboruri din cauza lipsei de combustibil pentru avioane. O astfel de situație ar putea complica planurile turiștilor care își pregătesc vacanțele pentru sezonul estival.