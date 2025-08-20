B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Descoperire șocantă în centrul Mexicului. Autoritățile au găsit șase capete umane în plină stradă

Descoperire șocantă în centrul Mexicului. Autoritățile au găsit șase capete umane în plină stradă

Răzvan Adrian
20 aug. 2025, 12:07
Descoperire șocantă în centrul Mexicului. Autoritățile au găsit șase capete umane în plină stradă
Foto: Hepta - Actionpress / XINHUA / 200911 [Policemen and Mexican Army soldiers guard the 35 bodies in Boca del Rio, Veracruz, Mexico, on Sept. 20, 2011. The bodies were found in two abandoned trucks on a highway in Veracruz on Tuesday.]

Autoritățile din Mexic investighează un caz terifiant, după ce șase capete umane au fost găsite între statele Puebla și Tlaxcala. Chiar dacă zona este percepută ca fiind relativ sigură, incidentele violente indică activitatea grupărilor criminale în această regiune, informează CNN.

Cuprins:

  • Descoperire macabră găsită între Puebla și Tlaxcala
  • Ce alte cazuri au mai fost găsite în Mexic
  • Cum sunt aceste două regiuni pentru turiști

Descoperire macabră găsită între Puebla și Tlaxcala

Procuratura din Tlaxcala a anunțat pe platforma X că au fost descoperite șase capete umane, care aparțin unor bărbați. Până acum, nu au fost oferite alte detalii despre identitatea victimelor sau despre contextul crimelor.

„Capetele aparțineau bărbaților”, a declarat instituția pe X, fără a oferi informații suplimentare, conform CNN.

Autoritățile locale au confirmat că ancheta este în curs de desfășurare, dar cazul ridică întrebări cu privire la violențele în regiunile considerate mai puțin expuse.

Ce alte cazuri au mai fost găsite în Mexic

Acest caz nu este unul izolat. La începutul anului, în statul Sinaloa, au fost găsite 20 de cadavre de bărbați împușcați, dintre care cinci erau decapitați, pe un pod de pe o autostradă federală.

Crimele brutale de acest tip sunt de obicei legate de activitățile grupărilor criminale implicate în traficul de droguri, persoane sau combustibil.

Cum sunt aceste două regiuni pentru turiști

Puebla și Tlaxcala, situate la aproximativ 100 km de Ciudad de Mexico, nu se află printre statele cu cele mai mari niveluri de violență, conform datelor oficiale.

Conform statisticilor, Puebla a raportat 3,4% din cele 14.769 de omoruri intenționate înregistrate la nivel național între ianuarie și iulie, în timp ce Tlaxcala a avut doar 0,5%.

Ambele state sunt incluse de Departamentul de Stat al SUA în categoria „Nivel 2 de alertă de călătorie” ceea ce indică faptul că sunt considerate, în general, destinații mai sigure în comparație cu alte regiuni din Mexic.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Tragedie în Afganistan. Peste 70 de persoane au murit după ce un autobuz cu migranți din Iran s-a ciocnit cu un camion
Externe
Tragedie în Afganistan. Peste 70 de persoane au murit după ce un autobuz cu migranți din Iran s-a ciocnit cu un camion
O femeie a rămas însărcinată în mod repetat pentru a evita închisoarea. Ce s-a întâmplat
Externe
O femeie a rămas însărcinată în mod repetat pentru a evita închisoarea. Ce s-a întâmplat
Mbappe aduce victoria pentru Real Madrid în debutul din La Liga. Xabi Alonso, început perfect ca antrenor pe Bernabeu
Externe
Mbappe aduce victoria pentru Real Madrid în debutul din La Liga. Xabi Alonso, început perfect ca antrenor pe Bernabeu
Un ofițer de poliție a furat lenjeria intimă a unei femei în timpul unor percheziții
Externe
Un ofițer de poliție a furat lenjeria intimă a unei femei în timpul unor percheziții
Un atac cu drone ucrainene a lăsat fără curent zone din Zaporojie controlate de ruși. Moscova acuză „terorism energetic”
Externe
Un atac cu drone ucrainene a lăsat fără curent zone din Zaporojie controlate de ruși. Moscova acuză „terorism energetic”
Trump a sunat la Budapesta după discuțiile cu Zelenski. Orban rămâne împotriva aderării Ucrainei la UE
Externe
Trump a sunat la Budapesta după discuțiile cu Zelenski. Orban rămâne împotriva aderării Ucrainei la UE
Donald Trump: „Vreau să încerc să ajung în Rai dacă este posibil”
Externe
Donald Trump: „Vreau să încerc să ajung în Rai dacă este posibil”
Starlink a suferit o nouă pană de internet. În timp ce utilizatorii raportau probleme, SpaceX lansa încă un lot de sateliți pe orbită
Externe
Starlink a suferit o nouă pană de internet. În timp ce utilizatorii raportau probleme, SpaceX lansa încă un lot de sateliți pe orbită
O peruviană, prinsă cu droguri ascunse în lenjeria intimă și într-o jucărie sexuală, pe aeroportul din Bali
Externe
O peruviană, prinsă cu droguri ascunse în lenjeria intimă și într-o jucărie sexuală, pe aeroportul din Bali
Papa Leon al XIV-lea rupe tradiția și își ia „colegi de apartament”. Pentru prima dată în epoca modernă, liderul Bisericii Catolice își va împărți reședința oficială cu alți clerici
Externe
Papa Leon al XIV-lea rupe tradiția și își ia „colegi de apartament”. Pentru prima dată în epoca modernă, liderul Bisericii Catolice își va împărți reședința oficială cu alți clerici
Ultima oră
12:27 - Ianis Hagi, ridiculizat că-i calcă pe urme tatălui, dar la capitolul perle în interviuri: „Are o profunzime nebănuită. Ne dă niște teme de reflecție”
12:00 - Lili Sandu, despre începuturile carierei: „Mi-era teamă la început și cu dânsa aveam cele mai multe interacțiuni”
11:52 - „Oamenii sunt neserioși”. Salvamarii, exasperați de turiștii care ignoră steagul roșu. Unii se ceartă și cu polițiștii: „Vor să se relaxeze, nu le pasă de riscul la care se expun”
11:32 - Andreea Marin vorbește despre copilăria sa și forța interioară descoperită prea devreme. Mesajul emoționant, adresat celor care uită să se prețuiască
11:25 - Tragedie în Afganistan. Peste 70 de persoane au murit după ce un autobuz cu migranți din Iran s-a ciocnit cu un camion
11:15 - Radu Oprea (PSD), secretarul general al Guvernului, crede că Bolojan e de vină pentru stagnarea economică: „De câteva zile mă străduiesc să găsesc o știre pozitivă”
10:58 - Îl folosim des în bucătărie, însă poate duce la afecțiuni extrem de grave. La ce trebuie să avem grijă
10:52 - ANM a emis un cod galben de caniculă și disconfort termic. Temperaturile urcă până la 37 de grade
10:42 - Comfortex redefinește standardele în protecția solară și închiderile moderne de spații
10:39 - Pietre prețioase vs. semiprețioase: cum să alegi inelul perfect