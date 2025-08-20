Autoritățile din Mexic investighează un caz terifiant, după ce șase capete umane au fost găsite între statele Puebla și Tlaxcala. Chiar dacă zona este percepută ca fiind relativ sigură, incidentele violente indică activitatea grupărilor criminale în această regiune, informează .

Cuprins:

Descoperire macabră găsită între Puebla și Tlaxcala

Ce alte cazuri au mai fost găsite în Mexic

Cum sunt aceste două regiuni pentru turiști

Procuratura din Tlaxcala a anunțat pe platforma X că au fost descoperite șase capete umane, care aparțin unor bărbați. Până acum, nu au fost oferite alte detalii despre identitatea victimelor sau despre contextul crimelor.

„Capetele aparțineau bărbaților”, a declarat instituția pe X, fără a oferi informații suplimentare, conform CNN.

Autoritățile locale au confirmat că ancheta este în curs de desfășurare, dar cazul ridică întrebări cu privire la violențele în regiunile considerate mai puțin expuse.

Acest caz nu este unul izolat. La începutul anului, în statul Sinaloa, au fost găsite 20 de de bărbați împușcați, dintre care cinci erau decapitați, pe un pod de pe o federală.

Crimele brutale de acest tip sunt de obicei legate de activitățile grupărilor criminale implicate în traficul de droguri, persoane sau combustibil.

Puebla și Tlaxcala, situate la aproximativ 100 km de Ciudad de Mexico, nu se află printre statele cu cele mai mari niveluri de violență, conform datelor oficiale.

Conform statisticilor, Puebla a raportat 3,4% din cele 14.769 de omoruri intenționate înregistrate la nivel național între ianuarie și iulie, în timp ce Tlaxcala a avut doar 0,5%.

Ambele state sunt incluse de Departamentul de Stat al SUA în categoria „Nivel 2 de alertă de călătorie” ceea ce indică faptul că sunt considerate, în general, destinații mai sigure în comparație cu alte regiuni din Mexic.