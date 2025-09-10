B1 Inregistrari!
Mii de stele de mare au fost găsite pe o plajă din Scoția. Explicațiile experților

Mii de stele de mare au fost găsite pe o plajă din Scoția. Explicațiile experților

Selen Osmanoglu
10 sept. 2025, 12:54
Mii de stele de mare au fost găsite pe o plajă din Scoția. Explicațiile experților
Sursa foto: X

Mii de stele de mare au fost găsite luni, pe o porțiune întinsă a plajei Kirkcaldy din Fife, Scoția.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Care ar fi explicația

Ce s-a întâmplat

Rămășițele în descompunere ale creaturilor zăceau împrăștiate în grămezi pe nisip.

Un expert a indicat că moartea în masă a fost „cel mai probabil rezultatul mării agitate și al curenților puternici”, conform Știrile ProTv.

Care ar fi explicația

Profesorul David Ferrier, de la Institutul Scoțian pentru Oceane al Universității din St Andrews, a declarat că marea agitată este o „explicație plauzibilă”.

„Dacă aceste valuri puternice și curenții puternici au prins o zonă a fundului mării cu multe stele de mare, atunci acestea au fost pur și simplu prinse de valuri și aruncate la țărm. Este foarte probabil ca acesta să fie un eveniment natural nefericit – pentru stelele de mare. Nu este nimic îngrijorător”, a mai spus el.

„Dacă sunt încă în viață când sunt găsite, atunci merită să le punem înapoi în mare și s-ar putea să se recupereze și să fie bine. Este ușor să vezi dacă o stea de mare este în viață sau nu, deoarece sutele de picioare tubulare cu ventuze de pe partea inferioară a animalului se vor mișca încet, încercând să se agațe de ceva”, a adăugat.

