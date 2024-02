„Miracol” în Filipine: O fetiţă de trei ani şi un bebeluş de două luni, salvaţi la 60 de ore după o alunecare de teren (FOTO)

O fetiţă de trei ani şi un bebeluş de două luni au fost salvaţi la aproape 60 de ore după o care a făcut cel puţin 15 morţi şi peste 100 de dispăruţi în sudul Filipinelor, acest fapt fiind considerat „un miracol”, informează AFP şi DPA, citat de .

Fetiţa a fost salvată de echipele de intervenţie care, după producerea catastrofei, au săpat cu mâinile goale şi cu ajutorul unor lopeţi încercând să găsească supravieţuitori în satul minier Masara de pe insula Mindanao, în sudul Filipinelor, a declarat Edward Macapili, directorul agenţiei provinciale pentru gestionarea catastrofelor naturale.

„Este un miracol. Asta le dă speranţă echipelor de salvare. Rezistenţa unui copil este în general mai scăzută decât cea a adulţilor şi, cu toate acestea, copiii au supravieţuit”, a adăugat oficialul filipinez.

„E un mare miracol că au putut fi salvaţi după mai mult de 48 de ore. S-a presupus că în acest moment nu vom mai găsi pe nimeni în viaţă”, a mai adăugat el.

Din fericire, cei doi copii nu aveau nicio rană.

