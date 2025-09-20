B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Nouă moarte suspectă în Rusia: un manager de top a fost găsit fără viață. Este al 20-lea caz similar de la începutul războiului

Nouă moarte suspectă în Rusia: un manager de top a fost găsit fără viață. Este al 20-lea caz similar de la începutul războiului

B1.ro
20 sept. 2025, 15:01
Nouă moarte suspectă în Rusia: un manager de top a fost găsit fără viață. Este al 20-lea caz similar de la începutul războiului
Sursă foto: Pixabay
Cuprins
  1. Unde a fost găsit trupul neînsuflețit
  2. Morțile suspecte ale managerilor marilor companii din Rusia
  3. Relația dintre începutul războiului și vânzarea de antidepresive, în Rusia
  4. Cu cât s-au scumpit medicamentele în Rusia, în ultimul an

Alexander Tyunin, directorul general al „NPK Himprominjiniring”, a fost găsit fără suflare lângă mașina sa.

Unde a fost găsit trupul neînsuflețit

Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost descoperit lângă mașina sa, pe un drum din apropierea unei păduri, în satul Kokoshkino, din vestul Moscovei.

Lângă corpul bărbatului a fost găsită o pușcă de vânătoare și un bilet de adio, în care se menționa faptul că acesta a decis să se sinucidă. Acesta a mărturisit că se lupta cu depresia de cinci ani, iar situația se tot înrăutățea, a declarat o sursă pentru agenția de presă TASS, citată Moscow Times.

Polițiștii iau în considerare ipoteza potrivit căreia Tyunin, în vârstă de 50 de ani, și-a pus capăt zilelor.

Morțile suspecte ale managerilor marilor companii din Rusia

Himprominjiniring este o companie care face parte din grupul Rosatom, responsabilă de dezvoltarea și producerea compozitelor din carbon pentru aviație, energie și industrie. Tyunin a devenit CEO în aprilie 2016.

Tyunin este al 20-lea manager de top din Rusia care a murit în circumstanțe misterioase de la începutul războiului din Ucraina.

În urmă cu aproximativ 10 zile, Alexey Sinitsyn, CEO al companiei miniere de sare de potasiu și magneziu K-Potash Service, a fost găsit mort lângă Kaliningrad. Trupul său decapitat zăcea sub un pod, de care era atașată o frânghie de remorcare.

În august, și-au pierdut viața Dmitri Osipov, președintele consiliului de administrație al Uralkali, și Mikhail Kenin, fondator și acționar principal al Samolet Group of Companies, cel mai mare dezvoltator imobiliar din Rusia. Cauzele morții lor rămân necunoscute.

Însă, de departe cele mai multe decesele misterioase au avut loc în 2022. În acel an, au încetat din viață Leonid Shulman (șeful serviciului de transport al Gazprom Invest), Vladislav Avayev (fost vicepreședinte al Gazprombank), Sergei Protosenya (fost manager de top al Novatek), Ravil Maganov (președintele consiliului de administrație al Lukoil). Maganov a murit după ce a căzut de la fereastra unui spital. Succesorul său la conducerea consiliului de administrație, Vladimir Nekrasov, a murit un an mai târziu din cauza „insuficienței cardiace acute”.

Tot în 2023 a murit și Veaceslav Rovneyko, directorul Uniunii Interregionale a Combustibililor, și Igor Șkurko, director adjunct al Yakutskenergo.

În 2024, Vitaly Robertus, vicepreședinte al Lukoil, a fost găsit spânzurat, în biroul său, iar în 2025, Andrei Badalov, vicepreședinte al Transneft, a căzut de la un balcon.

Relația dintre începutul războiului și vânzarea de antidepresive, în Rusia

Valul de sinucideri în rândul marilor manageri ruși este reflecția unor schimbări la nivelul societății. În 2024, vânzările de antidepresive au atins un nivel record, scria Moscow Times, la începutul anului curent.

În perioada ianuarie – noiembrie 2024, în Rusia, numărul cutiilor de antidepresive vândute a crescut cu 16,8% față de perioada similară a anului 2023, ajungând la un număr de peste 16,1 milioane.

Cererea pentru antidepresive a explodat după începutul invaziei ruse în Ucraina, pe data de 24 februarie 2022. În prima săptămână după începerea războiului, vânzările s-au triplat ca volum ți au crescut de patru ori ca valoare față de aceeași perioadă a anului 2021. Numărul de cutii de antidepresive vândute în Rusia în 2022 a fost de peste 13 milioane, cu mult sub valorile record înregistrate în 2024.

Cu cât s-au scumpit medicamentele în Rusia, în ultimul an

Cu toate că prețurile medicamentelor au crescut cu 11% pe parcursul anului 2024, nu i-a împiedicat pe cetățenii ruși să stopeze cumpărarea antidepresivelor.

De asemenea, creșterea vânzărilor de antidepresive denotă faptul că tot mai mulți cetățeni deschiderea necesară pentru a apela la tratament profesionist în privința problemelor de sănătate mintală.

„Există un fel de fenomen nou cultural în țară: pacienții care se confruntă cu stări depresive recurg mai puțin la medicina populară și se consultă mai des cu medicii”, a declarat un director de dezvoltare al companiei RNC Pharma.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Mai multe zboruri au fost anulate după un atac cibernetic asupra sistemului de check-in. Aeroporturile din Europa care au fost afectate
Externe
Mai multe zboruri au fost anulate după un atac cibernetic asupra sistemului de check-in. Aeroporturile din Europa care au fost afectate
Rusia reacționează după ce Estonia a acuzat-o de incursiune în spațiul său aerian. Autoritățile de la Tallinn au cerut activarea Articolului 4 al NATO
Externe
Rusia reacționează după ce Estonia a acuzat-o de incursiune în spațiul său aerian. Autoritățile de la Tallinn au cerut activarea Articolului 4 al NATO
Donald Trump a lansat programul „Cardul Auriu”. Suma uriașă pe care trebuie să o plătească străinii ca să beneficieze de viza specială
Externe
Donald Trump a lansat programul „Cardul Auriu”. Suma uriașă pe care trebuie să o plătească străinii ca să beneficieze de viza specială
Un medic și un asistent, acuzați că au furat lanțul de aur al unui pacient grav rănit. Ce au făcut cu bijuteria
Externe
Un medic și un asistent, acuzați că au furat lanțul de aur al unui pacient grav rănit. Ce au făcut cu bijuteria
Provocare rusească în spațiul aerian NATO. Estonia cere activarea articolului 4 din Tratatul Alianței
Externe
Provocare rusească în spațiul aerian NATO. Estonia cere activarea articolului 4 din Tratatul Alianței
Întâlnire istorică Donald Trump – Xi Jinping. Evenimentul programat la summitul APEC din Coreea de Sud
Externe
Întâlnire istorică Donald Trump – Xi Jinping. Evenimentul programat la summitul APEC din Coreea de Sud
Banchet cu scandal la Castelul Windsor. Bucătarii regali iritați de verificările Secret Service
Externe
Banchet cu scandal la Castelul Windsor. Bucătarii regali iritați de verificările Secret Service
Donald Trump, gafă după gafă în Marea Britanie. Președintele SUA a susținut că a pus capăt unui război care nu a existat. Reacția virală a premierului Starmer
Externe
Donald Trump, gafă după gafă în Marea Britanie. Președintele SUA a susținut că a pus capăt unui război care nu a existat. Reacția virală a premierului Starmer
O nouă provocare la frontiera NATO. Avioane de luptă rusești în spațiul aerian al Estoniei
Externe
O nouă provocare la frontiera NATO. Avioane de luptă rusești în spațiul aerian al Estoniei
Studiu de caz: salubritatea din Viena și ce poate învăța Bucureștiul
Externe
Studiu de caz: salubritatea din Viena și ce poate învăța Bucureștiul
Ultima oră
16:23 - Rețeta perfectă pentru toamnă. Cum se prepară friptura care se poate servi atât caldă, cu garnitură, cât și rece, în locul mezelurilor din comerț
15:35 - Mihai Bendeac, dezvăluiri din viața amoroasă: „Singurătatea e un viciu”. De când nu a mai avut o întâlnire romantică
14:14 - Leguma din Uzbekistan care a ajuns și în culturile românești. Cât costă și cum poate fi folosită
13:27 - Ce s-a întâmplat cu casa lui Alexandru Arșinel din Dolhasca. Anunțul făcut de fiul acestuia, Bogdan
12:49 - Sondaj Avangarde: Mai bine de un sfert dintre români se tem de o posibilă criză economică / Cât de mulțumiți sunt cetățenii de cum gestionează Guvernul problemele țării
12:00 - Mai multe zboruri au fost anulate după un atac cibernetic asupra sistemului de check-in. Aeroporturile din Europa care au fost afectate
10:46 - Criza bugetară crește riscul ca spitalele să rămână fără tratamente. Ministrul Alexandru Rogobete: Monitorizăm situația și facem toate eforturile să nu existe lipsuri
10:10 - Ce avantaje au elevii care studiază la licee militar din România. „Învăţăm să fim cea mai bună versiune a noastră”
09:28 - Rusia reacționează după ce Estonia a acuzat-o de incursiune în spațiul său aerian. Autoritățile de la Tallinn au cerut activarea Articolului 4 al NATO
08:31 - Donald Trump a lansat programul „Cardul Auriu”. Suma uriașă pe care trebuie să o plătească străinii ca să beneficieze de viza specială