Alexander Tyunin, directorul general al „NPK Himprominjiniring”, a fost găsit fără suflare lângă mașina sa.

Unde a fost găsit trupul neînsuflețit

Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost descoperit lângă mașina sa, pe un drum din apropierea unei păduri, în satul Kokoshkino, din vestul Moscovei.

Lângă corpul bărbatului a fost găsită o pușcă de vânătoare și un bilet de adio, în care se menționa faptul că acesta a decis să se sinucidă. Acesta a mărturisit că se lupta cu depresia de cinci ani, iar situația se tot înrăutățea, a declarat o sursă pentru agenția de presă TASS, citată .

Polițiștii iau în considerare ipoteza potrivit căreia Tyunin, în vârstă de 50 de ani, și-a pus capăt zilelor.

Morțile suspecte ale managerilor marilor companii din Rusia

Himprominjiniring este o companie care face parte din grupul Rosatom, responsabilă de dezvoltarea și producerea compozitelor din carbon pentru aviație, energie și industrie. Tyunin a devenit CEO în aprilie 2016.

Tyunin este al 20-lea manager de top din Rusia care a murit în circumstanțe misterioase de la începutul războiului din Ucraina.

În urmă cu aproximativ 10 zile, Alexey Sinitsyn, CEO al companiei miniere de sare de potasiu și magneziu K-Potash Service, a fost găsit mort lângă Kaliningrad. Trupul său decapitat zăcea sub un pod, de care era atașată o frânghie de remorcare.

În august, și-au pierdut viața Dmitri Osipov, președintele consiliului de administrație al Uralkali, și Mikhail Kenin, fondator și acționar principal al Samolet Group of Companies, cel mai mare dezvoltator imobiliar din Rusia. Cauzele morții lor rămân necunoscute.

Însă, de departe cele mai multe decesele misterioase au avut loc în 2022. În acel an, au încetat din viață Leonid Shulman (șeful serviciului de transport al Gazprom Invest), Vladislav Avayev (fost vicepreședinte al Gazprombank), Sergei Protosenya (fost manager de top al Novatek), Ravil Maganov (președintele consiliului de administrație al Lukoil). Maganov a murit după ce a căzut de la fereastra unui spital. Succesorul său la conducerea consiliului de administrație, Vladimir Nekrasov, a murit un an mai târziu din cauza „insuficienței cardiace acute”.

Tot în 2023 a murit și Veaceslav Rovneyko, directorul Uniunii Interregionale a Combustibililor, și Igor Șkurko, director adjunct al Yakutskenergo.

În 2024, Vitaly Robertus, vicepreședinte al Lukoil, a fost găsit spânzurat, în biroul său, iar în 2025, Andrei Badalov, vicepreședinte al Transneft, a căzut de la un balcon.

Relația dintre începutul războiului și vânzarea de antidepresive, în Rusia

Valul de sinucideri în rândul marilor manageri ruși este reflecția unor schimbări la nivelul societății. În 2024, vânzările de antidepresive au atins un nivel record, scria , la începutul anului curent.

În perioada ianuarie – noiembrie 2024, în Rusia, numărul cutiilor de antidepresive vândute a crescut cu 16,8% față de perioada similară a anului 2023, ajungând la un număr de peste 16,1 milioane.

Cererea pentru antidepresive a explodat după începutul invaziei ruse în Ucraina, pe data de 24 februarie 2022. În prima săptămână după începerea războiului, vânzările s-au triplat ca volum ți au crescut de patru ori ca valoare față de aceeași perioadă a anului 2021. Numărul de cutii de antidepresive vândute în Rusia în 2022 a fost de peste 13 milioane, cu mult sub valorile record înregistrate în 2024.

Cu cât s-au scumpit medicamentele în Rusia, în ultimul an

Cu toate că prețurile au crescut cu 11% pe parcursul anului 2024, nu i-a împiedicat pe cetățenii ruși să stopeze cumpărarea antidepresivelor.

De asemenea, creșterea vânzărilor de antidepresive denotă faptul că tot mai mulți cetățeni deschiderea necesară pentru a apela la tratament profesionist în privința problemelor de sănătate mintală.

„Există un fel de fenomen nou cultural în țară: care se confruntă cu stări depresive recurg mai puțin la medicina populară și se consultă mai des cu medicii”, a declarat un director de dezvoltare al companiei RNC Pharma.