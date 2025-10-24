Donald Trump a avut o dispută cu o reporteriță franceză, spunându-i că are un „accent frumos, dar de neînțeles”. Incidentul readuce în atenție relația tensionată a președintelui american cu jurnaliștii.

Trump și comentariul către o reporteriță franceză: „Accent frumos, dar nu înțeleg ce spui”

Într-o conferință de presă recentă, Donald Trump a stârnit din nou controverse după o remarcă adresată unei reporterițe străine.

Aceasta i-a adresat o întrebare legată de politica externă a Statelor Unite. lui Trump a fost neașteptat: „De fapt, ai o voce frumoasă și un accent superb. Singura problemă este că nu înțeleg un cuvânt din ce spui”.

Jurnalista a vrut să știe dacă președintele american consideră votul simbolic al Parlamentului israelian de a-și aplica legile proprii în Cisiordania drept „o provocare la adresa eforturilor sale de pace”.

Neînțelegând, Trump a apelat la procurorul general al SUA, Pam Bondi, pentru ajutor: „Vrei să răspunzi tu, te rog? Că eu nu înțeleg nimic”.

După ce Bondi i-a transmis întrebarea lui Trump, el a răspuns: „Cisiordania? Nu-ți face griji pentru Cisiordania! Israelul nu va face nimic cu Cisiordania, bine? Nu-ți face griji! Israelul se descurcă foarte bine. Nu vor face nimic cu ea”.

Momentul a devenit rapid viral pe rețelele sociale, generând reacții mixte. Unii au considerat că Trump a vrut să facă o glumă, în timp ce alții au interpretat replica drept lipsită de respect și un exemplu de aroganță în fața presei internaționale.

Reporter: Yesteday, there was a vote on annexing the West Bank… do you see that as a challenge to your peace accords? Trump to Bondi: Can you answer that? I cannot understand a word she is saying. Where are you from? Reporter: France Trump: Beautiful accent but we can’t… — Acyn (@Acyn)

Incidentul s-a petrecut pe fondul unei conferințe agitate, în care mai mulți reporteri au încercat simultan să obțină reacții de la președintele american.

Un istoric lung de confruntări între Donald Trump și jurnaliști

Relația tensionată dintre Donald Trump și mass-media nu este o noutate. Liderul de la Casa Albă a avut, de-a lungul anilor, numeroase momente de conflict cu reporteri

1. Disputa cu Jim Acosta (CNN)

În noiembrie 2018, la o conferință de presă, Trump a avut un schimb dur de replici cu jurnalistul Jim Acosta de la CNN.

Acesta l-a întrebat despre retorica anti-imigrație, iar Trump i-a răspuns agresiv: „Ești o persoană nepoliticoasă și groaznică. CNN ar trebui să-ți fie rușine că te angajează.”

Ulterior, Casa Albă i-a retras acreditarea, gest criticat de organizațiile pentru libertatea presei.

Declarația către Lesley Stahl (CBS News)

Tot în 2018, jurnalista Lesley Stahl a dezvăluit că, în afara camerelor, Trump i-ar fi spus: „Atac presa pentru a vă discredita, ca atunci când scrieți ceva negativ despre mine, nimeni să nu vă creadă.”

Această mărturisire sugerează că atacurile sale la adresa jurnaliștilor sunt parte dintr-o strategie calculată.

3. Blocarea unui reporter Associated Press (2025)

În februarie 2025, Trump a interzis accesul unui jurnalist AP la o conferință comună cu premierul Indiei, motivând că reporterul „refuză să folosească terminologia corectă”. Decizia a provocat reacții negative din partea comunității jurnalistice internaționale.

4. Alte incidente recente

În februarie 2025, Trump a întrerupt-o pe jurnalista Kaitlan Collins (CNN), spunându-i: „Fără credibilitate. CNN nu mai este o sursă de știri, ci o glumă”.

În septembrie 2025, i-a spus unei reporteri de la American Urban Radio Networks că este „obraznică și plictisitoare” după o întrebare despre Garda Națională.

Analiză: De ce Trump se ceartă atât de des cu presa

Confruntările constante dintre Trump și jurnaliști reflectă mai mult decât o simplă antipatie personală. Ele scot la iveală un mod de a controla narațiunea și de a devia atenția publică de la întrebările incomode.

1. Strategia „inamicul poporului”

Trump a numit în repetate rânduri presa „inamicul poporului american”, acuzând-o de manipulare și „fake news”.

Această retorică i-a consolidat sprijinul în rândul susținătorilor săi, dar a deteriorat relațiile cu media tradițională.

2. Discreditarea jurnaliștilor

Prin asupra reporterilor, Trump nu doar respinge criticile, ci încearcă să le transforme în dovada unui complot mediatic împotriva sa.

3. Impactul asupra imaginii internaționale

Comentarii precum „Accent frumos, dar nu te înțeleg” pot părea glume, însă în context diplomatic, ele sunt interpretate ca lipsă de respect față de presa străină și cultura interlocutorilor.

Concluzie: O relație complicată între Trump și mass-media

Remarca adresată reporteriței franceze este doar cel mai recent episod dintr-o lungă serie de confruntări între Donald Trump și presă.

Fie că este calculată sau o reacție impulsivă, comportamentul său față de jurnaliști continuă să alimenteze dezbateri despre libertatea presei, comunicarea politică și respectul în spațiul public.