Volodimir Zelenski apreciază că s-au făcut progrese, în negocierile de la Berlin, în ce privește garanțiile de securitate pe care ar trebui să le acorde SUA Ucrainei. Președintele ucrainean a avut două runde de discuții cu emisarii lui .

Volodimir Zelenski vorbește despre progres

Președitntele ucrainean a susținut o conferință de presă alături de . Timp de două zile, Volodimir Zelenski a purtat discuții cu Steve Witkoff şi Jared Kushner în vederea unui acord pentru încheierea războiului din Ucraina. După cele două zile de discuții, el a declarat că s-au făcut unele progrese, relatează AFP.

„Am făcut progrese în acest domeniu”, a declarat președintele ucrainean.

Liderul de la Kiev a precizat că a văzut detaliile planului pe acest subiect și arată destul de bine, chiar dacă este doar o schiță. La rândul său, cancelarul Merz a precizat că discuţiile dintre Statele Unite şi Ucraina, care au avut loc duminică şi luni la Berlin, oferă o „şansă reală pentru un proces de pace” cu Rusia. El a apreciat, că Washingtonul a prezentat un set „remarcabil” de garanţii de securitate pentru Kiev.

Luni seara, după cele două zile de negocieri din capitala Germaniei, , ginerele lui Donald Trump, vor participa luni seară la o întâlnire a liderilor europeni cu preşedintele Zelenski, a mai indicat Merz.

Cum au comentat emisarii lui Trump

Anterior, emisarii lui Donald Trump au afirmat că Statele Unite au oferit Ucrainei garanţii de securitate „foarte puternice”. Ei au fost de părere că acestea vor fi acceptabile și pentru Rusia. La finalul celor două zile de discuții de la Berlin, Statele Unite ar fi oferit garanţii de securitate similare cu cele din Articolul 5 al tratatului , a declarat un înalt oficial american.

„Tot ceea ce credem că ucrainenii au nevoie pentru a se simţi în siguranţă este inclus” în componenta de securitate a proiectului de acord, a subliniat el în timpul unei conferinţe de presă. Un negociator american care a participat la conferinţa telefonică cu jurnaliştii a avertizat, însă, că aceste garanţii de securitate pentru Ucraina, despre care nu a oferit detalii concrete, „nu vor fi pe masă la nesfârşit”.