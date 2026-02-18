B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Negocierile ruso-ucrainene, mediate de oamenii lui Trump bat pasul pe loc. Opt ore de discuții fără nici un rezultat

Negocierile ruso-ucrainene, mediate de oamenii lui Trump bat pasul pe loc. Opt ore de discuții fără nici un rezultat

Adrian Teampău
18 feb. 2026, 19:28
Negocierile ruso-ucrainene, mediate de oamenii lui Trump bat pasul pe loc. Opt ore de discuții fără nici un rezultat
Negocierile ruso-ucrainene de la Geneva Sursa foto: X

Negocierile ruso-ucrainene pentru încheierea războiului bat pasul pe loc. După un total de opt ore de discuții, pe parcursul celor două zile, mediate de reprezentanții lui Donald Trump, cele două delegații nu au ajuns la nici un acord.

Negocierile s-au încheiat fără rezultat

Delegațiile Ucrainei și Rusiei s-au întâlnit la Geneva, în Elveția, pentru cea de-a treia rundă de discuții în vederea încheierii păcii. După opt ore, negocierile mediate de Statele Unite s-au încheiat abrupt la finalul unei alte sesiuni. Principalul rezultat cunoscut a fost abordarea modalităţilor de verificare a unei încetări a focului care va intra în vigoare când se va ajunge la un acord de pace. Această perspectivă rămâne îndepărtată.

Puţinele surse diplomatice care au făcut comentarii scurte au fost de acord că întâlnirile au fost foarte tensionate, după cum relatează EFE și DPA. Rusia refuză să accepte un compromis și să cedeze din cererile sale, cerând concesii maxime din partea Ucrainei. Delegația de la Moscova cere, în special, ca Ucraina să cedeze întregul Donbas.

Cererile Rusiei sunt refuzate de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Acesta nu dorește să-și asume o asemenea cedare teritorială și cere ca orice astfel de decizie să fie validată printr-un referendum. El crede că ucrainenii chemați la vot nu vor accepta o cedare a Donbasului. Liderul de la Kiev a spus că a convenit cu SUA ca orice acord de pace să fie supus unui referendum în Ucraina.

„Din punct de vedere emoţional, oamenii nu vor ierta asta niciodată. Niciodată”, a spus Zelenski într-un interviu pentru publicaţia americană Axios.

Discuțiile de pace vor fi reluate

Negocierile de pace vor fi reluate, în scurt timp, au stabilit cele două părți, fără să avanseze vreo dată concretă sau o altă locație. În interviu, Zelenski a confirmat că s-au înregistrat progrese în definirea verificării unui potenţial armistiţiu. Acest armistițiu este refuzat de Rusia care consideră că o încetare a focului ar ajuta armata ucraineană să-şi refacă forţele.

Ceea ce a surprins a fost durata de numai două ore a celei de-a doua zile de discuţii, de la Geneva, care s-au încheiat abrupt, încheiate abrupt. Negociatorul-şef rus, Vladimir Medinski, a fost primul care a confirmat că întâlnirea s-a încheiat. El a părăsit împreună cu delegaţia sa hotelul unde au avut loc discuţiile.

Totuşi, când totul părea să se fi încheiat, o oră mai târziu, reprezentantul lui Vladimir Putin s-a întors la hotel şi s-a întâlnit cu partea ucraineană, dar fără prezenţa emisarilor americani Steve Witkoff şi Jared Kushner.

Cum apreciază negocierile cele două părți

La finalul discuțiilor, în declarația dată presei, Medinski a descris discuţiile drept „dificile, dar obiective”. El a confirmat, însă, că nu s-a ajuns la nici un acord şi că încă o rundă de discuţii va avea loc în viitorul apropiat.

De partea sa, negociatorul-şef ucrainean Rustem Umerov a descris discuţiile drept „intensive şi substanţiale”.

„Sunt progrese, dar nu pot fi oferite detalii în acest stadiu”, a adăugat oficialul ucrainean.

