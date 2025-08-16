B1 Inregistrari!
Nicușor Dan: „Trump trebuie să pună presiune pe Rusia pentru ca negocierile de pace să continue"

Nicușor Dan: „Trump trebuie să pună presiune pe Rusia pentru ca negocierile de pace să continue”

George Lupu
16 aug. 2025, 20:55
Nicușor Dan: Trump trebuie să pună presiune pe Rusia pentru ca negocierile de pace să continue
Nicusor Dan Sursa foto, Presidency.ro

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis pe X că reuniunea din Alaska a reprezentat o primǎ etapă pentru a începe negocierile de pace și a evidențiat rolul esențial al președintelui american Donald Trump în acest proces.

Cuprins

  • Ce spune Nicușor Dan despre Summitul din Alaska
  • Ce spune președintele despre implicarea lui Trump
  • Summitul, încheiat fără un acord

Ce spune Nicușor Dan despre Summitul din Alaska

„Eforturile în această direcție ale Președintelui Donald Trump sunt menite să oprească acest război ilegal și să pregătească drumul spre o pace justă și durabilă”, a afirmat Nicușor Dan.

Șeful statului a insistat asupra responsabilității Rusiei de a se angaja ferm pe calea păcii. El a precizat că atacurile asupra civililor și infrastructurii civile trebuie să înceteze.

Nicușor Dan a reafirmat poziția constantă a României, în sprijinul Ucrainei și al principiilor de suveranitate și integritate teritorială: „Frontierele internaționale nu trebuie schimbate prin forță”.

„Poziția noastră a rămas neschimbată, în sprijinul Ucrainei și a principiilor legate de suveranitate și integritate teritorială şi ajungerea la o încetare necondiționată a ostilităților. Frontierele internaționale nu trebuie schimbate prin forță”, a adăugat Nicușor Dan.

Ce spune președintele despre implicarea lui Trump

Referindu-se la discuțiile din cadrul Coaliției de Voință, Nicușor Dan a menționat că implicarea anunțată de Donald Trump în procesul de pace este salutară și determinantă.

„Pentru Ucraina este, de asemenea, esențial ca Președintele Donald Trump să pună presiune asupra Rusiei pentru a continua negocierile. Sprijinim eforturile sale de a organiza un summit trilateral, cu sprijin european”.

În final, președintele a accentuat necesitatea menținerii unității transatlantice și a coordonării strânse între UE, SUA și NATO.

Summitul, încheiat fără un acord

Summit-ul din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin s-a încheiat fără o înțelegere concretă privind războiul din Ucraina.

Deși ambii lideri au descris discuțiile drept „productive”, Trump a declarat că „nu s-a ajuns încă la un acord” și că diferențele majore dintre Washington și Moscova rămân, relatează agențiile de presă AP News și Agerpres.

Conform AP News, Donald Trump a participat la întâlnire cu speranța de a obține de la Vladimir Putin fie un armistițiu, fie măcar un angajament pentru negocieri.

La final, însă, a fost nevoit să recunoască că scopul nu a fost realizat:

„Nu am ajuns chiar acolo, dar am făcut câțiva pași înainte. Nu există un acord până nu există un acord”, a declarat acesta, potrivit sursei citate.

