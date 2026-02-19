Sticle și ambalaje din plastic vechi de zeci de ani au fost aduse de ape pe o plajă izolată din arhipelagul scoțian Orkney. Potrivit indiciilor de pe ele, o parte dintre aceste par să provină din Canada. Unele obiecte datează din anii 1960 și 1970, ceea ce arată cât de mult poate rezista plasticul în mediul natural. Descoperirea a fost făcută pe plaja Howar Sands, situată pe insula Sanday. Voluntarii implicați în curățarea zonei spun că situația este gravă și îngrijorătoare. În ultimele săptămâni, cantitatea de deșeuri aduse de curenți a crescut atât de mult, încât oamenii spun că sunt copleșiți de amploarea fenomenului. De ce ajung pe plaje gunoaie din urmă cu zeci de ani Cantitatea de plastic descoperită anul acesta pe plajă l-a șocat chiar și pe David Warner, un voluntar cu experiență în curățarea coastelor. Dacă în tot anul trecut a strâns doar 42 de sticle, acum a găsit deja câteva sute. Unele dintre ele provin, cel mai probabil, din Newfoundland și Labrador, Canada, informează . Experții spun că fenomenul este cauzat de condiții meteorologice neobișnuite și de vânturi puternice din sud-est. Acestea au adus la mal așa-numitele „gunoaie retro”. Warner avertizează că ce s-a văzut până acum este doar o parte. Deșeurile din anii ’90 și 2000 urmează să apară în cantități și mai mari.

În plus, el estimează că numai fragmentele de polistiren depășesc 300.000 de bucăți pe o suprafață de aproximativ 70 de metri pătrați. Acesta descrie situația ca fiind copleșitoare și imposibil de gestionat complet.

Zona este un sit important pentru păsările care cuibăresc, iar aceste resturi reprezintă un risc serios pentru fauna locală. Specialiștii spun că furtunile sezoniere și eroziunea continuă scot la iveală tot mai mult vechi.

Cât timp rămâne plasticul în oceane și unde ajunge, de fapt

Deșeurile din plastic pot supraviețui în mare timp de zeci de ani și pot fi purtate pe distanțe uriașe, avertizează Catherine Gemmell. Potrivit acesteia, odată ajuns în mediul marin, plasticul nu dispare, ci continuă să circule între oceane și țărmuri.

John Berry, de la Scottish Islands Federation și Greener Orkney, spune că fenomenul observat în Sanday nu este o surpriză. Acesta a precizat că schimbările condițiilor meteo pot aduce la mal cantități mari de resturi vechi. „Le vom curăța primăvara. Iar anul viitor vor reveni. Așa că vom repeta exercițiul”, a spus Berry.

În ciuda situației, David Warner vrea să transforme problema într-un proiect util. El intenționează să creeze un grup dedicat curățării plajelor și conștientizării poluării. Printre obiectele aduse de ape s-a aflat chiar și o păpușă decapitată din Japonia. Acesta se gândește să folosească plasticul strâns pentru o sculptură simbolică, menită să îi facă pe oameni să reflecteze la impactul propriilor deșeuri.

„Nu putem scăpa de plastic. Eu folosesc plastic, este inevitabil. Vreau doar ca oamenii să fie conștienți atunci când cumpără plastic, să se gândească unde va ajunge. Chiar dacă aceste gunoaie nu sunt ale noastre, sunt gunoaiele cuiva, iar atunci unde ajung gunoaiele noastre? Este vorba mai mult despre conștientizare și despre a încerca să cumpărăm mai puțin, dacă nu este necesar”, a mai precizat Warner.